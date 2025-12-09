Строки песни «Танцуй со мной медленно» – одного из самых популярных треков группы ADAM – заполонили соцсети, эфиры и прозвучали на концертах артистов Kola, Yaktak, Ivan Liulenov. Это знак уважения композитору и основателю ADAM Михаилу Клименко. 7 декабря 2025 года, после более двух месяцев борьбы с тяжелой болезнью, он умер. Какое наследство оставил Клименко?

9 декабря 2025-го в Киеве попрощались с музыкантом, композитором и основателем группы ADAM Михаилом Клименко. Более двух месяцев он боролся с туберкулезным менингитом, писала его жена Александра Норова. 7 декабря сердце 38-летнего музыканта остановилось.

Клименко начал музыкальную карьеру почти 20 лет назад. Писал песни для других артистов – Александра Пономарева, Марии Яремчук, Марины Круть – создавал музыку для фильмов и сериалов.

В 2015-м Клименко основал группу ADAM вместе с женой и певицей Александрой Норовой. Среди их самых популярных песен – «Медленно», «Личный рай», «Ау», «Такую как есть». На 9 декабря 2025 года совокупное количество просмотров под этими видео на YouTube достигает почти 25 млн.

«Каждая песня ADAM – это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкого ощущения любви, красивой и чистой», – написала Норова в Instagram.

Каким был Клименко и как его вспоминают друзья и коллеги?

Автор хитов и музыкальный наставник

Окончив в 2006-м Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Клименко занимался написанием песен и аранжировкой на лейбле ZRDN Records Александра Пономарева.

«Десятки лет вместе, – написал Пономарев в Facebook. – Я видел твое становление с самого начала».

В 2009 году музыкант женился на артистке и певице Александре Норовой. Через шесть лет супруги основали группу ADAM. Михаил был автором песен, вокалистом и клавишником, Александра – вокалисткой и танцовщицей. Самая популярная песня группы – «Медленно» – вышла в январе 2023-го и собрала более 9,5 млн просмотров на YouTube.

Клип на песню «Медленно» набрал более 9,5 млн просмотров на YouTube на декабрь 2025-го

Клименко – пример того, как нужно относиться к семье, друзьям, родителям, партнерам и людям, говорит СЕО лейбла Best Music Марьяна Воронина. «Радуюсь, что его творчество пошло в массы, что он успел поделиться своей любовью с миром, – добавляет она. – Он точно не прожил эту жизнь зря».

После создания ADAM Клименко продолжил работать с другими артистами. Исполнительница Марина Круть называет Клименко учителем. «Ты верил в меня еще тогда, когда никто не верил, – написала она. – Ты открыл меня миру».

В 2019 году Клименко был саундпродюсером песен Круть «Девочка», «Ок», «Радуйся», «Скажи мне», «Кто я». Через год артистка пошла на Национальный отбор «Евровидения» с его композицией «99». В 2023-м Клименко написал Круть еще один трек для конкурса – «Колыбельную». Песня стала одной из самых популярных на YouTube певицы, собрав более 1 млн просмотров.

Музыкант работал и с участницей «Детского Евровидения». В 2018 году певица Darisha заняла четвертое место на песенном конкурсе в Минске с песней Say Love. Клименко был соавтором слов и музыки.

После конкурса он остался автором песен для Darisha. Ее самый популярный трек «Под винницким дождем» с 1,5 млн просмотров на YouTube написан Клименко в сотрудничестве с YULA Сompany. В мае 2024-го вышла совместная песня ADAM и Darisha «Выпускной 2024».

«Ты был больше, чем саундпродюсером. Больше, чем коллега, – написала певица в Instagram. – Ты был другом. Музыкальным папой. Моей опорой».

Композитор фильмов о Яремчуке и «Океане Эльзы»

В марте 2022 года вышел фильм «Я, «Победа» и Берлин» режиссера Ольги Ряшиной, снятый по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина. ADAM исполнил кавер на песню Скрябина «Говорили и курили».

Клименко работал над музыкальным сопровождением документального фильма «Яремчук: Несравненный мир красоты» от Knife! Films, который вышел в прокат летом 2024-го. «Мы познакомились в 2017 году, когда я был просто слушателем его творчества», – рассказывает режиссер ленты и соучредитель студии Артем Григорян.

Тогда Григорян только начинал режиссерский путь и предложил Клименко снять два клипа: «Дивная ночь» и «Не спать». «После этого мы стали товарищами», – вспоминает он. Когда Григорян и Максим Сердюк создали Knife! Films, а бюджеты на фильмы и сериалы позволили привлекать композиторов, режиссер обратился к Клименко за музыкальным сопровождением.

Кроме байопика о Яремчуке, Клименко и Григорян работали вместе над циклом «Эпизоды: История независимой Украины» и документальным фильмом «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма».

Трейлер документального фильма «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма», где Михаил Клименко был композитором

«У Миши ко всему был очень креативный, творческий подход, – говорит Григорян. – Этого очень не будет хватать».

Режиссер вспоминает, как во время работы над лентой о Яремчуке Клименко «вшивал» в музыку звуки птиц, а в сцене о Чернобыле, чтобы передать весь ужас трагедии на ЧАЭС, предложил использовать звук сонара. «Подводные лодки никак не связаны с радиацией, но этот звук был такой крепкий, что мы его использовали», – описывает Григорян.

В финальной сцене фильма «Украина на Мундиале» Клименко предложил заменить стоковую кинематографическую мелодию на музыку, как из вестерна. «Он начал играть, как будто это ковбойская дуэль. Это было невероятно», – вспоминает режиссер. Своей музыкой Клименко менял каждую сцену, добавляет он.

Осенью 2025-го на «Киевстар ТВ» вышел сериал «Витя», для которого Клименко совместно с певицей Kola записал саундтрек «По-любому все будет клёво». В первый месяц после премьеры проект показал хорошие результаты на стриминге, рассказывали Forbes Ukraine в пресс-службе компании. Сейчас компания снимает второй сезон.

«Миша был за творческую свободу. Все – ради искусства и любви, – говорит Григорян. – Добрее и светлее человека я не встречал».