Первый за 20 лет документальный фильм о группе «Океан Эльзы» выходит в прокат 6 ноября. Его создатель – студия Knife! Films, известная по ленте «Яремчук: Бесподобный мир красоты» . В кино об ОЭ вложили 10 млн грн, работа продолжалась полтора года. Что думают о нем первые зрители? Forbes Ukraine публикует отзывы экс-участника группы Павла Гудимова, певицы Надежды Дорофеевой и еще четырех креативщиков и предпринимателей

«Этот фильм не столько об «Океане Эльзы», сколько обо всех нас», – сказал лидер ОЭ Святослав Вакарчук на предпремьерном показе «Наблюдения Шторма» в Киеве 5 ноября.

Лента рассказывает историю группы с 1994 года: от двух проданных билетов на концерт в Жовкве до десятков тысяч слушателей на Олимпийском. В фокусе – подробности жизни ОЭ, взлеты и конфликты в коллективе, вызовы, с которыми сталкивались музыканты и Украина.