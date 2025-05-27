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Трек «Пинаколада» Виталия Козловского держится в чартах музыкальных стримингов уже 12 дней. Певец не мог его исполнять почти 13 лет из-за судебных исков от экс-продюсера Игоря Кондратюка. Выплатив все долги, Козловский вернул права на эту и другие старые песни. Что он собирается с ними делать?
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