Трек «Пінаколада» Віталія Козловського тримається в чартах музичних стримінгів уже 12 днів. Співак не міг його виконувати майже 13 років через судові позови від експродюсера Ігоря Кондратюка. Виплативши всі борги, Козловський повернув права на цю та інші старі пісні. Що він планує з ними робити?