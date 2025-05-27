Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:53 хвилин
Трек «Пінаколада» Віталія Козловського тримається в чартах музичних стримінгів уже 12 днів. Співак не міг його виконувати майже 13 років через судові позови від експродюсера Ігоря Кондратюка. Виплативши всі борги, Козловський повернув права на цю та інші старі пісні. Що він планує з ними робити?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.