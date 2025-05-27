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Увірвався у чарти. «Пінаколада» Віталія Козловського зібрала майже 3 млн прослуховувань на стримінгах. Скільки співак може заробити на пісні?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Козловський /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Віталій Козловський. Фото Оля Закревська, надано пресслужбою Віталія Козловського Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Трек «Пінаколада» Віталія Козловського тримається в чартах музичних стримінгів уже 12 днів. Співак не міг його виконувати майже 13 років через судові позови від експродюсера Ігоря Кондратюка. Виплативши всі борги, Козловський повернув права на цю та інші старі пісні. Що він планує з ними робити?

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