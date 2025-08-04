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Высшая школа бизнеса. Десять лет назад KSE была в шаге от банкротства. Как она выросла из магистерской программы в университет с бюджетом $5 млн и тысячей студентов

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

16 хв читання

Як зростає КШЕ Милованова /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Слева направо: Наталья Шаповал, руководитель KSE Institute; Михаил Шнейдер, СЕО; Тимофей Милованов, президент; Тимофей Брик, ректор; Валентина Сахно, руководитель бизнес-школы; Роман Басалыга, операционный директор Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Тимофей Милованов строит в Украине университет по лучшим мировым образцам. Forbes Ukraine рассказывает историю одного из самых обеспеченных частных вузов Украины – Киевской школы экономики, KSE

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Утром в воскресенье, 1 июня 2025 года, на лужайке возле Киевского гольф-клуба многолюдно. Несколько сотен человек собрались на пикник Киевской школы экономики (KSE), чтобы отметить приобретение нового учебного корпуса, который уже через год должен принять первых студентов. «Новый кампус будет в духе Гарварда», – обещает президент KSE Тимофей Милованов, встречавший гостей на входе в гольф-центр.

В апреле 2025-го KSE приобрела комплекс столичного гольф-клуба за $18 млн. С учетом дополнительных инвестиций в учебный процесс, по оценкам Милованова, общая стоимость проекта достигнет $40 млн. Кампус станет крупнейшей частной инвестицией в образование в Украине с начала войны, говорится в приглашении для гостей события.

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