Как выбрать подарки для бизнес-партнеров? Четыре идеи сувениров на зимние праздники от «Новой почты», «Алло», «Кормотех» и МХП

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Направить весь «подарочный» бюджет в помощь армии или поддержать маленькие предприятия на прифронтовых территориях? Большая война повлияла на всё – даже на то, как компании выбирают подарки. Чем «Новая почта», «Алло», «Кормотех» и МХП будут приветствовать партнеров с зимними праздниками в 2024 году
Фокус – на крафтовых товарах
Производитель корма для животных Kormotech
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