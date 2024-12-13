Как выбрать подарки для бизнес-партнеров? Четыре идеи сувениров на зимние праздники от «Новой почты», «Алло», «Кормотех» и МХП

Направить весь «подарочный» бюджет в помощь армии или поддержать маленькие предприятия на прифронтовых территориях? Большая война повлияла на всё – даже на то, как компании выбирают подарки. Чем «Новая почта», «Алло», «Кормотех» и МХП будут приветствовать партнеров с зимними праздниками в 2024 году