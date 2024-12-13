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Як обрати подарунки для бізнес-партнерів. Алло, Нова пошта, Кормотек, МХП /Коллаж Forbes Украина
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Как выбрать подарки для бизнес-партнеров? Четыре идеи сувениров на зимние праздники от «Новой почты», «Алло», «Кормотех» и МХП

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes
Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

С началом большой войны компании перепридумывают подарки для бизнес-партнеров. Теперь фокус – на маленьких крафтовых предприятиях, помощи армии и уютных сувенирах. Фото Коллаж Forbes Украина

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Направить весь «подарочный» бюджет в помощь армии или поддержать маленькие предприятия на прифронтовых территориях? Большая война повлияла на всё – даже на то, как компании выбирают подарки. Чем «Новая почта», «Алло», «Кормотех» и МХП будут приветствовать партнеров с зимними праздниками в 2024 году

Фокус – на крафтовых товарах  

Производитель корма для животных Kormotech

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