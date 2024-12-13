Як обрати подарунки для бізнес-партнерів? Чотири ідеї сувенірів на зимові свята від «Нової пошти», «Алло», «Кормотеху» та МХП

Спрямувати весь «подарунковий» бюджет на допомогу армії чи підтримати маленькі підприємства на прифронтових територіях? Велика війна вплинула на все – навіть на те, як компанії обирають подарунки. Чим «Нова пошта», «Алло», «Кормотех» та МХП вітатимуть партнерів із зимовими святами у 2024 році