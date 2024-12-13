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Як обрати подарунки для бізнес-партнерів. Алло, Нова пошта, Кормотек, МХП /Колаж Forbes Україна
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Життя
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Forbes Digital

Як обрати подарунки для бізнес-партнерів? Чотири ідеї сувенірів на зимові свята від «Нової пошти», «Алло», «Кормотеху» та МХП

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes
Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

Із початком великої війни компанії перевигадують подарунки для бізнес-партнерів. Тепер фокус – на маленьких крафтових підприємствах, допомозі армії та «затишних» сувенірах. Фото Колаж Forbes Україна

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Спрямувати весь «подарунковий» бюджет на допомогу армії чи підтримати маленькі підприємства на прифронтових територіях? Велика війна вплинула на все – навіть на те, як компанії обирають подарунки. Чим «Нова пошта», «Алло», «Кормотех» та МХП вітатимуть партнерів із зимовими святами у 2024 році

Фокус – на крафтових товарах 

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