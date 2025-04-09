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«Привлекли более 18 млн грн». ДиректорТеатра Франка Евгений Нищук – о сотрудничестве с бизнесом, открытии третьей сцены и будущих премьерах. Интервью

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

6 хв читання

3 апреля 2024 года эксминистр культуры Евгений Нищук возглавил Театр Франко в Киеве. Фото Facebook Євген Нищук

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Бывший министр культуры Евгений Нищук возглавил Национальный театр Франко в апреле 2024 года. Через год под его руководством заведение получило первых спонсоров, интегрировало «Дію» в систему продажи билетов и провело ребрендинг. Что дальше?

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