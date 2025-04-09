«Привлекли более 18 млн грн». ДиректорТеатра Франка Евгений Нищук – о сотрудничестве с бизнесом, открытии третьей сцены и будущих премьерах. Интервью

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Бывший министр культуры Евгений Нищук возглавил Национальный театр Франко в апреле 2024 года. Через год под его руководством заведение получило первых спонсоров, интегрировало «Дію» в систему продажи билетов и провело ребрендинг. Что дальше?
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