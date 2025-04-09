«Залучили понад 18 млн грн». Директор Театру Франка Євген Нищук – про співпрацю з бізнесом, відкриття третьої сцени і майбутні премʼєри. Інтервʼю

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Колишній міністр культури Євген Нищук очолив Національний театр Франка у квітні 2024-го. За рік під його керівництвом заклад отримав перших спонсорів, інтегрував «Дію» в систему продажу квитків і провів ребрендинг. Що далі?
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