«Сделать все ветеран-френдли». Крупные украинские компании вводят должность Veteran Officer. Что это за роль и сколько платят специалистам?

Офицер по ветеранам – новая должность в украинских компаниях. С 2023-го она есть в «Укрнафте» и «Укрсиббанке», с 2024-го – в «Интерпайпе». В поисках специалистов – «Аврора» и Metro. Чем занимается Veteran Officer и кого ищет бизнес на эту позицию?