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«Сделать все ветеран-френдли». Крупные украинские компании вводят должность Veteran Officer. Что это за роль и сколько платят специалистам?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

офіцер з питань ветеранів /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Чем занимается Veteran Officer и кого бизнесы ищут на эту позицию? Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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Офицер по ветеранам – новая должность в украинских компаниях. С 2023-го она есть в «Укрнафте» и «Укрсиббанке», с 2024-го – в «Интерпайпе». В поисках специалистов – «Аврора» и Metro. Чем занимается Veteran Officer и кого ищет бизнес на эту позицию?

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