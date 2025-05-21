«Сделать все ветеран-френдли». Крупные украинские компании вводят должность Veteran Officer. Что это за роль и сколько платят специалистам?

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Офицер по ветеранам – новая должность в украинских компаниях. С 2023-го она есть в «Укрнафте» и «Укрсиббанке», с 2024-го – в «Интерпайпе». В поисках специалистов – «Аврора» и Metro. Чем занимается Veteran Officer и кого ищет бизнес на эту позицию?
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