«Зробити все ветеран-френдлі». Великі українські компанії впроваджують посаду veteran officer. Що це за роль і скільки платять фахівцям?

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Офіцер з питань ветеранів – нова посада в українських компаніях. З 2023-го вона є в «Укрнафті» й «Укрсиббанку», з 2024-го – в «Інтерпайп». У пошуках фахівців – «Аврора» і Metro. Чим займається veteran officer і кого шукає бізнес на цю позицію?
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