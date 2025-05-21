«Зробити все ветеран-френдлі». Великі українські компанії впроваджують посаду veteran officer. Що це за роль і скільки платять фахівцям?

Офіцер з питань ветеранів – нова посада в українських компаніях. З 2023-го вона є в «Укрнафті» й «Укрсиббанку», з 2024-го – в «Інтерпайп». У пошуках фахівців – «Аврора» і Metro. Чим займається veteran officer і кого шукає бізнес на цю позицію?