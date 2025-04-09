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Более похоже на COVID, чем на 2008 год. Рынки штормит из-за тарифных войн Трампа. Что выбрать инвестору в турбулентное время: облигации, золото, доллар или недвижимость?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Более похоже на COVID, чем на 2008 год. Рынки штормит из-за тарифных войн Трампа. Что выбрать инвестору в турбулентное время: облигации, золото, доллар или недвижимость? /Иллюстрация Александра Карасева

Иллюстрация Александра Карасева

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Фондовые рынки продолжают падать из-за новых тарифов администрации Дональда Трампа. Как снизить риски и куда инвестировать? Четыре совета от финансовых аналитиков kmbs, Capital Times и iPlan

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