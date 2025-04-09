Более похоже на COVID, чем на 2008 год. Рынки штормит из-за тарифных войн Трампа. Что выбрать инвестору в турбулентное время: облигации, золото, доллар или недвижимость?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:35 хвилин
Фондовые рынки продолжают падать из-за новых тарифов администрации Дональда Трампа. Как снизить риски и куда инвестировать? Четыре совета от финансовых аналитиков kmbs, Capital Times и iPlan
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.