Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Більш схоже на COVID, ніж на 2008-й. Ринки штормить через тарифні війни Трампа. Що обрати інвестору у турбулентні часи: облігації, золото, долар чи нерухомість?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Більш схоже на COVID, ніж на 2008-й. Ринки штормить через тарифні війни Трампа. Що обрати інвестору у турбулентні часи: облігації, золото, долар чи нерухомість? /Ілюстрація Олександра Карасьова

Ілюстрація Олександра Карасьова

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:35 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:35

Фондові ринки продовжують падати через нові тарифи адміністрації Дональда Трампа. Як зменшити ризики та куди інвестувати? Чотири поради від фінансових аналітиків kmbs, Capital Times та iPlan

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні