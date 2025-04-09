Більш схоже на COVID, ніж на 2008-й. Ринки штормить через тарифні війни Трампа. Що обрати інвестору у турбулентні часи: облігації, золото, долар чи нерухомість?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:35 хвилин
Фондові ринки продовжують падати через нові тарифи адміністрації Дональда Трампа. Як зменшити ризики та куди інвестувати? Чотири поради від фінансових аналітиків kmbs, Capital Times та iPlan
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.