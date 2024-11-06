Біткоїн та долар ростуть, а золото падає. Що відбувається з ринками після перемоги Трампа. Аналітики Dragon Capital, ICU, Capital Times та ЦЕС 

Переможні для Трампа президентські вибори у США знизили ціну на нафту та золото, а криптовалюта оновила історичний максимум. Що відбувається і як довго протримається тренд?

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США сколихнула міжнародні фондові майданчики. Долар продемонстрував масштабніше зростання з березня 2020 року, золото і нафта подешевшали, а біткоїн оновив рекордний максимум.

Індекси Dow Jones і S&P500 зросли більш ніж на 3% і 2% відповідно. Подорожчали єврооблігації та ВВП-варанти України.