Евробонды и ВВП-варранты Украины отреагировали на победу Трампа ростом

Еврооблигации и ВВП-варранты Украины растут на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, предоставленные ЭП аналитиком ICU Михаилом Демкивым.

Подробности

Евробонды с погашением в 2029 году и купонной ставкой 1,75% выросли на 1,72%, до $60,71.

С погашением в 2030 году со ставкой 0% – на 2,79%, до $49,12.

С погашением в 2034 году со ставкой 1,75% – на 3,6%, до $47,97. Со ставкой 0% – на 4,3%, до $38,15.

С погашением в 2035 году со ставкой 1,75% – на 3,68%, до $47,16. Со ставкой 0% – на 4,54%, до $50,37.

С погашением в 2036 году со ставкой 1,75% – на 3,8%, до $46,63. Со ставкой 0% – на 4,44%, до $49,75.

ВВП-варранты Украины выросли на 1,14%, до $73,44.

Контекст

Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Между тем Трамп уже выступил перед поклонниками в Палм-Бич во Флориде и объявил о победе.

В своей речи Трамп хвалил бизнесмена Илона Маска, второго крупнейшего донора его кампании, и пообещал, что при его президентстве не будет «никаких войн», а курс США «развернется на 180 градусов».

Республиканская партия также завоевала большинство в Сенате и лидирует на выборах в палату представителей: по предварительным данным, ей достается 193 места против 173 у демократов.

Подробнее о ходе выборов читайте в онлайн-хронике от Forbes Ukraine.