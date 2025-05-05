«Фонд «Змей Горыныч» или «политический мостик для инвестиций»? Рада готовится ратифицировать соглашение с США о недрах. Что депутаты думают о таком партнерстве

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Соглашение о недрах с США позволяет Украине сохранить партнерство с Вашингтоном, покупать у Штатов оружие и, возможно, увеличить внешние инвестиции в будущем. Но оно может ограничить как конкуренцию, так и даже Конституцию Украины. Таковы предварительные заключения о соглашении с администрацией Трампа украинских депутатов, опрошенных Forbes Ukraine. Каковы мнения парламентариев перед ратификацией соглашения с США?
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