«Фонд «Змей Горыныч» или «политический мостик для инвестиций»? Рада готовится ратифицировать соглашение с США о недрах. Что депутаты думают о таком партнерстве

Соглашение о недрах с США позволяет Украине сохранить партнерство с Вашингтоном, покупать у Штатов оружие и, возможно, увеличить внешние инвестиции в будущем. Но оно может ограничить как конкуренцию, так и даже Конституцию Украины. Таковы предварительные заключения о соглашении с администрацией Трампа украинских депутатов, опрошенных Forbes Ukraine. Каковы мнения парламентариев перед ратификацией соглашения с США?