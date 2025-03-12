Фондовый рынок в США снизился на 3,5%. Какие рынки могут стать новыми точками роста? Рассказывает аналитик Артем Щербина

Фондовые рынки США продолжают падение на фоне угрозы рецессии и жесткой экономической политики Дональда Трампа. Инвесторы выводят капитал, богатейшие люди мира теряют миллиарды, а перспективы роста остаются неопределенными. Действительно ли американская экономика движется к кризису? Рассказывает директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

10–11 марта фондовый рынок США упал на 3,5% из-за растущих рисков рецессии, вызванных жесткой экономической политикой администрации Дональда Трампа. Это падение продолжило негативный тренд: с средины февраля стоимость американских компаний снизилась уже на 8,4%.

СМИ заговорили о колоссальных убытках для самых богатых людей мира, их состояние сократилось на сотни миллиардов долларов.

Но действительно ли ситуация на глобальном инвестиционном рынке столь критична? И какова дальнейшая динамика фондовых рынков?

Поток негативных новостей и инвестклимат

Падение индекса S&P 500 началось 21 февраля после публикации квартального отчета Walmart, в котором ритейлер резко снизил прогноз на будущие периоды из-за снижения потребительской активности и среднего чека.

Дополнительным негативным фактором стал отчет The University of Michigan, зафиксировавший резкое падение уверенности американцев в будущем из-за инфляционных рисков и тарифной политики Дональда Трампа.

Ситуацию обострили дальнейшие заявления Трампа: он объявил о новых тарифах на товары из Канады, Мексики и Китая, а также пригрозил повышением пошлин для европейского импорта.

Параллельно Илон Маск продолжил массовые увольнения в госструктурах, а министр финансов Скотт Бессент признал возможность рецессии и призвал к снижению процентных ставок.

Такой поток негативных новостей взорвал инвестиционный климат, и фондовый рынок США вернулся на уровень середины 2024 года.

Параллельно падала стоимость криптовалют – ожидаемые реформы крипторынка в США пока оказались громкими речами Трампа. А вот к конкретным действиям новая администрация не прибегает.

Динамика ключевых фондовых индексов в 2025 году Фото пресс-служба Capital Times

Альтернатива фондовому рынку США

Инвесторы пересматривают перспективы как американской экономики, так и отдельных секторов рынка.

Рынок полупроводников, являвшийся главным драйвером роста в 2024 году, демонстрирует признаки замедления. Последний отчет Nvidia указывает на то, что сектор достиг пика эффективности из-за дефицита производственных мощностей. Спрос на процессоры нового поколения остается высоким, но всеобщая динамика замедляется.

Дополнительное давление создает усиление конкуренции со стороны Китая, где компании стали активно демпинговать в сфере искусственного интеллекта, открывая разработки в формате open source. Как следствие, инвестиционные фонды, ориентированные на полупроводниковый сектор, с начала 2025 потеряли 11%.

Традиционные секторы, такие как FMCG, здравоохранение и недвижимость, демонстрируют устойчивость и рост. Европейские и китайские компании вообще опережают рынок: индекс STOXX 600 вырос на 6% с начала года, а акции Alibaba – на 60%.

Это результат ребалансировки активов: крупные фонды и инвесторы выходят из переоцененного американского рынка в пользу недооцененных компаний в других регионах. Иными словами, они делают ставку на рост фондовых рынков, но не в США.

Из-за неопределенности новых тарифов Трампа и возможных ответных действий Китая и ЕС фондовые рынки будут оставаться нестабильными. В такой ситуации альтернативой акциям становятся американские облигации, а золото, торгующееся около исторических максимумов, сохраняет интерес инвесторов.

Пока что ни в США, ни в Европе нет признаков кризиса. Однако фондовый рынок всегда реагирует на угрозы первым. 2025 год обещает быть непростым для инвесторов, поэтому следует держать руку на пульсе событий.