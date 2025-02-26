Клуб ультрабогатых с общим состоянием более чем в $3 трлн. Как цифровая эра обогатила Маска, Безоса, Цукерберга и компанию? Рейтинг «24 супермиллиардера мира» от WSJ

WSJ опубликовал рейтинг супермиллиардеров с состоянием более $50 млрд. Таких в мире всего 24 человека. Их совокупный капитал составляет $3,3 трлн – примерно как номинальный ВВП Франции. Из них 16 человек имеют более $100 млрд, то есть являются центибиллионерами. Более половины из них заработали состояние в технологическом секторе. Женщин в этом клубе только трое, а неамериканцев – семь. Первую тройку традиционно возглавляют Илон Маск , Джефф Безос и Бернар Арно.

Еще в 1987 году Forbes USA выпустил первый список миллиардеров – тогда в нем было 140 человек с общим капиталом в $295 млрд. Лидером был японский магнат недвижимости Йосиаки Цуцуми ($20 млрд). Сегодня же самый богатый человек в мире, Илон Маск, владеет $419,4 млрд – это в 21 раз больше, чем капитал Цуцуми на пике, согласно данным аналитической компании Altrata для WSJ.

К началу февраля состояние этих 24 супербогачей составило более 16% совокупного богатства всех миллиардеров мира – значительный рост по сравнению с 4% в 2014 году, согласно данным Altrata. Их совокупное состояние достигло $3,3 трлн, что эквивалентно номинальному ВВП Франции. Из них 16 человек имели минимум $100 млрд и входили в клуб центибиллионеров.

Участники первой десятки рейтинга WSJ «24 супермиллиардера мира» обладают состоянием минимум $100 млрд. Фото Адаптация с WSJ / Анастасия Шишенок

Рынок роскоши и капитал на технологиях

В Нью-Йорке, Майами, Палм-Бич, Лос-Анджелесе и Аспене появляются новые небоскребы и особняки для супермиллиардеров. Каждый из них владеет недвижимостью по меньшей мере на $100 млн, а реальная стоимость портфелей может быть еще выше, признают аналитики. Элитная недвижимость в основном оформлена на партнеров или входит в активы их компаний.

Эксперты сравнивают изменение состава рейтинга супербогачей с переходом от индустриального капитализма XIX – начала XX века к цифровой эпохе. Ранее богатейшие люди мира Джон Д. Рокфеллер, Эндрю Карнеги и Корнелиус Вандербильт строили свои империи на нефти, стали и железных дорогах. Эти сектора преобладали в эпоху физической инфраструктуры. Сегодня же капитализация зависит не от физических активов, а от интеллектуальной собственности, потенциала масштабирования и будущих доходов.

Женщин в рейтинге WSJ «24 супермиллиардера мира» только трое, а неамериканцев – семь. Фото Адаптация с WSJ / Анастасия Шишенок

Богатеть быстрее, но по настроению инвесторов

Состояние миллиардеров почти полностью зависит от биржевой стоимости их компаний и, соответственно, от будущих денежных потоков. Например, состояние Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и Дженсена Хуанга в последние годы менялось на десятки миллиардов долларов в течение одного года, ведь зависело от настроений инвесторов.

Современная технологическая экономика позволяет предпринимателям накопить огромное состояние всего за несколько лет. Например, до своего ареста в 2022 году Сэм Бэнкман-Фрид, ныне опальный основатель криптобиржи FTX, обладал состоянием в $26 млрд еще в возрасте до 30 лет.

«За последние 40 лет произошел огромный технологический прорыв, позволяющий некоторым компаниям масштабироваться и создать колоссальную стоимость для акционеров», – отмечает профессор Чикагской бизнес-школы Стивен Каплан, исследующий финансы и неравенство. – Примером являются Walmart и Amazon, без технологий они не смогли бы добиться такого масштаба».

Элис Уолтон – дочь основателя Walmart, самая богатая миллиардер среди женщин, но она все еще 12-я в рейтинге от WSJ. Фото Getty Images

Безос вместо Рокфеллеров

Богатейшие больше не наследуют бизнесы, а создают их самостоятельно. «Сегодняшнее крупное американское состояние – это новые деньги, а не old money», – говорится в отчете Heritage Foundation за 2024 год. Фамилии Карнеги, Рокфеллер и Вандербильт больше не появляются в списках Forbes 400. Среди 97 миллиардеров из рейтинга Forbes 400 за 2005 год, получивших свое состояние по наследству, менее половины до сих пор остаются в списке. Сохранившие позиции теряли их втрое чаще, чем поднимались вверх, пишет WSJ.

Антимонопольное законодательство не успевает за монополизацией технологического сектора, говорит лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. «Наши антимонопольные законы хорошо работали против Standard Oil, но не готовы для борьбы в сфере технологий», – объясняет он.

Еще одна проблема – налоги. «Супермиллиардеры искусно уклоняются от уплаты налогов и используют пробелы в корпоративном управлении», – добавляет Стиглиц. Яркий пример – компенсационный пакет Илона Маска в Tesla на $50 млрд. Судебные разбирательства по нему продолжаются уже более года.

Состояние индийского бизнесмена и самого богатого человека в Индии Мукеша Амбани составляет $90,6 млрд. Небоскреб семьи Амбани, возвышающийся над Мумбаем, считается одним из самых дорогих в мире. Фото Getty Images

Рост экономического неравенства

Стремительный рост состояния миллиардеров происходит на фоне растущего экономического неравенства в США. В 2024 году наиболее богатые 1% американских домохозяйств владели $49,2 трлн, что составляет около 30% общего богатства страны, согласно федеральным данным. В конце 1980-х эта доля была 23%.

Рост количества супербогачей ставит фундаментальные вопросы о будущем распределении богатства и экономической власти в США и мире, отмечает WSJ. Экономисты и политики расходятся во мнениях: стоит ли позволять миллиардерам накапливать неограниченное состояние как стимул для инноваций, или общество может оставаться справедливым, когда огромный капитал сосредоточен в руках немногих.

«Капитализм должен работать так, чтобы конкуренция не позволяла одному игроку накапливать чрезмерное богатство», – считает экономист Луиджи Зингалес.

Профессор Чикагского университета Стивен Каплан отмечает, что технологические прорывы и глобализация, которые привели к появлению супербогачей, в общем принесли пользу обществу. В то же время он признает, что в США они больно ударили по производственным отраслям, которые ранее были основой экономики среднего класса.

Зингалес видит в росте супербогачей симптом упадка капитализма в США. «Хорошая капиталистическая система – это система, которая не позволяет чрезмерно обогащаться кому-то одному, потому что конкуренция остается высокой, а инновации быстро копируются», – говорит он. Экономист обвиняет правовую систему США в том, что она позволила технологическим компаниям настолько защищать свои секреты, что конкуренция стала невозможной.

Количество супермиллиардеров только растет. «Раньше появление триллионера казалось невозможным, но теперь возможно все», – отмечает аналитик Altrata Майя Имберг.