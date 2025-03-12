Фондовий ринок в США впав на 3,5%. Які ринки можуть стати новими точками зростання? Розповідає аналітик Артем Щербина

Фондові ринки США продовжують падіння на тлі загрози рецесії та жорсткої економічної політики Дональда Трампа. Інвестори виводять капітал, найбагатші люди світу втрачають мільярди, а перспективи зростання залишаються невизначеними. Чи справді американська економіка рухається до кризи? Розповідає директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

10–11 березня фондовий ринок США впав на 3,5% через зростаючі ризики рецесії, спричинені жорсткою економічною політикою адміністрації Дональда Трампа. Це падіння продовжило негативний тренд: з середини лютого вартість американських компаній знизилася вже на 8,4%.

ЗМІ заговорили про колосальні збитки для найбагатших людей світу, їхні статки скоротилися на сотні мільярдів доларів.

Але чи справді ситуація на глобальному інвестиційному ринку настільки критична? І яка подальша динаміка фондових ринків?

Потік негативних новин та інвестклімат

Падіння індексу S&P 500 розпочалося 21 лютого після публікації квартального звіту Walmart, у якому ритейлер різко знизив прогноз на майбутні періоди через зниження споживчої активності та середнього чека.

Додатковим негативним фактором став звіт The University of Michigan, що зафіксував різке падіння впевненості американців у майбутньому через інфляційні ризики та тарифну політику Дональда Трампа.

Ситуацію загострили подальші заяви Трампа: він оголосив про нові тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю, а також пригрозив підвищенням мит для європейського імпорту.

Паралельно Ілон Маск продовжив масові звільнення у держструктурах, а міністр фінансів Скотт Бессент визнав можливість рецесії та закликав до зниження процентних ставок.

Такий потік негативних новин підірвав інвестиційний клімат, і фондовий ринок США повернувся на рівень середини 2024 року.

Паралельно падала вартість криптовалют – очікувані реформи крипторинку в США поки виявилися гучними промовами Трампа. А ось до конкретних дій нова адміністрація не вдається.

Динаміка ключових фондових індексів у 2025 році Фото пресслужба Capital Times

Альтернатива фондовому ринку США

Інвестори переглядають перспективи як американської економіки, так і окремих секторів ринку.

Ринок напівпровідників, який був головним драйвером зростання у 2024 році, демонструє ознаки уповільнення. Останній звіт Nvidia вказує на те, що сектор досяг піка ефективності через дефіцит виробничих потужностей. Попит на процесори нового покоління залишається високим, але загальна динаміка сповільнюється.

Додатковий тиск створює посилення конкуренції з боку Китаю, де компанії почали активно демпінгувати у сфері штучного інтелекту, відкриваючи свої розробки у форматі open source. Як наслідок, інвестиційні фонди, орієнтовані на напівпровідниковий сектор, із початку 2025 року втратили 11%.

Традиційні сектори, такі як FMCG, охорона здоров’я та нерухомість, демонструють стійкість і навіть зростання. Європейські та китайські компанії взагалі випереджають ринок: індекс STOXX 600 зріс на 6% від початку року, а акції Alibaba – на 60%.

Це результат ребалансування активів: великі фонди та інвестори виходять із переоціненого американського ринку на користь недооцінених компаній в інших регіонах. Інакше кажучи, вони роблять ставку на зростання фондових ринків, але не в США.

Через невизначеність щодо нових тарифів Трампа та можливих відповідних дій Китаю і ЄС фондові ринки залишатимуться нестабільними. У такій ситуації альтернативою акціям стають американські облігації, а золото, яке торгується поблизу історичних максимумів, зберігає інтерес інвесторів.

Поки що ні в США, ні в Європі немає ознак кризи. Проте фондовий ринок завжди реагує на загрози першим. 2025 рік обіцяє бути непростим для інвесторів, тому варто тримати руку на пульсі подій.