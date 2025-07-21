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Кличко VS МАФы – 1:0. Реформа торговли на улицах столицы длится больше года. Forbes узнал, сколько осталось киосков и какова стоимость аренды

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

демонтаж МАФів у Києві /Facebook-страница департамента территориального контроля Киева

Вместо 8000 МАФов в Киеве останется 800–1000, говорит директор департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов Фото Facebook-страница департамента территориального контроля Киева

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В столице продолжается «большое очищение» от МАФов. Год назад Киев изменил правила их размещения, полгода уже идет демонтаж старых киосков. В результате реформы количество МАФов должно уменьшиться в 10 раз, а поступления в бюджет – возрасти в 20. Смогут ли предприниматели работать на старых местах и во сколько это обойдется?

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