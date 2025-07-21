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В столице продолжается «большое очищение» от МАФов. Год назад Киев изменил правила их размещения, полгода уже идет демонтаж старых киосков. В результате реформы количество МАФов должно уменьшиться в 10 раз, а поступления в бюджет – возрасти в 20. Смогут ли предприниматели работать на старых местах и во сколько это обойдется?
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