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У столиці триває «велике очищення» від МАФів. Рік тому Київ змінив правила їх розміщення, пів року вже триває демонтаж старих кіосків. У результаті реформи кількість МАФів має зменшитися у 10 разів, а надходження до бюджету – зрости у 20. Чи зможуть підприємці працювати на старих місцях і скільки це коштуватиме?
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