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Кличко VS МАФи – 1:0. Реформа торгівлі на вулицях столиці триває понад рік. Forbes дізнався, скільки залишилося кіосків і яка вартість оренди 

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

демонтаж МАФів у Києві /Facebook-сторінка департаменту територіального контролю Києва

Замість 8000 МАФів у Києві залишиться 800–1000, каже директор департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов Фото Facebook-сторінка департаменту територіального контролю Києва

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У столиці триває «велике очищення» від МАФів. Рік тому Київ змінив правила їх розміщення, пів року вже триває демонтаж старих кіосків. У результаті реформи кількість МАФів має зменшитися у 10 разів, а надходження до бюджету – зрости у 20. Чи зможуть підприємці працювати на старих місцях і скільки це коштуватиме?

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