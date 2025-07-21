У столиці триває «велике очищення» від МАФів. Рік тому Київ змінив правила їх розміщення, пів року вже триває демонтаж старих кіосків. У результаті реформи кількість МАФів має зменшитися у 10 разів, а надходження до бюджету – зрости у 20. Чи зможуть підприємці працювати на старих місцях і скільки це коштуватиме?