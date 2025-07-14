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«Объем – 20 млрд грн в год». А-Банк Суркисов – новый игрок на рынке терминалов самообслуживания. Как он вышел в лидеры и сколько может заработать

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

А-Банк, термінали /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Сеть терминалов самообслуживания А-Банка насчитывает более 2000 единиц Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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А-Банк обладает сетью в 2000 терминалов самообслуживания. Это третий показатель среди банков, работающих в этой нише. Выйти в лидеры по количеству терминалов ему удалось за год работы. Как устроен этот рынок и какова стратегия банка далее?

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А-Банк семьи Суркисов – новый заметный игрок на украинском рынке терминалов самообслуживания. Выйдя в эту нишу только в апреле 2024 года, учреждение уже обладает сетью в 2000 терминалов. План до конца 2025-го – увеличить их количество вдвое.

«Спрос на финансовые услуги, потребность малого бизнеса в сервисах и желание увеличить количество клиентов и, наконец, прибыль», – перечисляет причины интереса к этому бизнесу руководитель направления «Кредитные карты» А-Банка Евгений Зайченко.

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