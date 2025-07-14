А-Банк обладает сетью в 2000 терминалов самообслуживания. Это третий показатель среди банков, работающих в этой нише. Выйти в лидеры по количеству терминалов ему удалось за год работы. Как устроен этот рынок и какова стратегия банка далее?

А-Банк семьи Суркисов – новый заметный игрок на украинском рынке терминалов самообслуживания. Выйдя в эту нишу только в апреле 2024 года, учреждение уже обладает сетью в 2000 терминалов. План до конца 2025-го – увеличить их количество вдвое.

«Спрос на финансовые услуги, потребность малого бизнеса в сервисах и желание увеличить количество клиентов и, наконец, прибыль», – перечисляет причины интереса к этому бизнесу руководитель направления «Кредитные карты» А-Банка Евгений Зайченко.