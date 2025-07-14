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«Обсяг – 20 млрд грн за рік». А-Банк Суркісів – новий гравець на ринку терміналів самообслуговування. Як він вийшов у лідери та скільки може заробити

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

А-Банк, термінали /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Мережа терміналів самообслуговування А-Банку налічує понад 2000 одиниць Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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А-Банк має мережу у 2000 терміналів самообслуговування. Це третій показник серед банків, які працюють у цій ніші. Вийти в лідери за кількістю терміналів йому вдалося за рік роботи. Як влаштований цей ринок та яка стратегія банку далі?

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А-Банк родини Суркісів – новий помітний гравець на українському ринку терміналів самообслуговування. Вийшовши у цю нішу тільки в квітні 2024 року, установа вже має мережу у 2000 терміналів. План до кінця 2025-го – збільшити їхню кількість вдвічі.

«Попит на фінансові послуги, потреба малого бізнесу в сервісах і бажання збільшити кількість клієнтів та зрештою прибуток», – перелічує причини інтересу до цього бізнесу керівник напряму «Кредитні картки» А-Банку Євген Зайченко.

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