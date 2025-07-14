А-Банк має мережу у 2000 терміналів самообслуговування. Це третій показник серед банків, які працюють у цій ніші. Вийти в лідери за кількістю терміналів йому вдалося за рік роботи. Як влаштований цей ринок та яка стратегія банку далі?

А-Банк родини Суркісів – новий помітний гравець на українському ринку терміналів самообслуговування. Вийшовши у цю нішу тільки в квітні 2024 року, установа вже має мережу у 2000 терміналів. План до кінця 2025-го – збільшити їхню кількість вдвічі.

«Попит на фінансові послуги, потреба малого бізнесу в сервісах і бажання збільшити кількість клієнтів та зрештою прибуток», – перелічує причини інтересу до цього бізнесу керівник напряму «Кредитні картки» А-Банку Євген Зайченко.