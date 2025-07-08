Ситуація на світових ринках ключових для України статей експорту та імпорту поки складається на нашу користь. Якби не ескалація між Ізраїлем та Іраном, позитивний ефект, за оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, міг би становити $330 млн на місяць. Але й зараз це сотні мільйонів доларів. Чи збережеться позитив і у другій половині 2025 року?

Останній рік світові ринки посміхаються Україні. За цей період ціни на експорт зросли на 3,1%, а ціни на імпорт скоротилися на 2,3%. Погіршення ситуації у червні так і не змогло переламати тенденцію. Це сформувало потенційний «бонус» для торговельного балансу у розмірі $2,7 млрд на рік.

Наведені розрахунки є частиною макроекономічної метрики «Ринкові умови торгівлі», розробленої аналітичним відділом Forbes Ukraine. Ми регулярно використовуємо її для оцінки впливу зовнішніх цінових обставин на український торговельний баланс.