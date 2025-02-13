Повірили у мир. Переговори Трампа з Путіним і Зеленським зарядили оптимізмом покупців українських та російських активів. Що подорожчало найбільше?

Потенційна можливість скорого завершення гарячої фази війни між РФ та Україною (на незрозумілих поки умовах) вселило принаймні короткостроковий оптимізм в інвесторів як стосовно українських активів, так і щодо російських. Як відреагував ринок на дипломатію Трампа?

Заяви та телефонні розмови президента США Дональда Трампа стали головним постачальником оптимізму для інвесторів в Україні та Росії. 13 лютого, на наступний день після цих діалогів, акції українських та російських компаній демонструють стрімке зростання, а рубль укріпився до рівнів, де вже давно не був.

Як ринок відреагував на спробу миротворчого бліцкригу від нового очільника Білого дому.