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Повірили у мир. Переговори Трампа з Путіним і Зеленським зарядили оптимізмом покупців українських та російських активів. Що подорожчало найбільше?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

2 хв читання

Євробонди, нафта, акції МХП, Кернел /Getty Images

Ринки позитивно сприйняли дипломатичні зусилля Дональда Трампа із завершення війни Росії проти України. Що подорожчало? Фото Getty Images

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Потенційна можливість скорого завершення гарячої фази війни між РФ та Україною (на незрозумілих поки умовах) вселило принаймні короткостроковий оптимізм в інвесторів як стосовно українських активів, так і щодо російських. Як відреагував ринок на дипломатію Трампа?

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Заяви та телефонні розмови президента США Дональда Трампа стали головним постачальником оптимізму для інвесторів в Україні та Росії. 13 лютого, на наступний день після цих діалогів, акції українських та російських компаній демонструють стрімке зростання, а рубль укріпився до рівнів, де вже давно не був. 

Як ринок відреагував на спробу миротворчого бліцкригу від нового очільника Білого дому. 

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