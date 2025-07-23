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На бумаге доля инвестиций в ВВП у нас выше, чем в Польше, фактически же – ниже, чем в Афганистане. Какой CAPEX действительно и кто его вкладывает больше всего – разбор Forbes Ukraine.
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Несмотря на войну в Украине, растет доля инвестиций в ВВП, в медиаполе есть немало новостей с таким нарративом. Формально это так: согласно данным Госстата, эта доля выросла с 13% в 2021 году до почти 19% в 2024-м. Это сопоставимо с уровнем инвестиций в странах-соседях – Польше и Болгарии.
Фактически же инвестиции не выросли, а упали. Цифры Госстата растут из-за особенностей расчета: согласно методологии Системы национальных счетов, в общем объеме инвестиций учтено вооружение, которое получает Украина.
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