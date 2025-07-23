На папері частка інвестицій у ВВП у нас вища, ніж у Польщі, фактично ж — нижча, ніж в Афганістані. Який CAPEX насправді і хто його вкладає найбільше — розбір Forbes Ukraine.

Попри війну в Україні зростає частка інвестицій у ВВП, у медіаполі є чимало новин із таким наративом. Формально це так: згідно з даними Держстату, ця частка зросла з 13% у 2021 році до майже 19% у 2024‐му. Це співставно із рівнем інвестицій у країнах‐сусідах — Польщі та Болгарії.

Фактично ж інвестиції не зросли, а впали. Цифри Держстату зростають через особливості розрахунку: відповідно до методології Системи національних рахунків, у загальному обсязі інвестицій враховано озброєння, яке отримує Україна.