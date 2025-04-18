Смилянский: Реформу таможни на 90% должно было профинансировать USAID

Ключевым источником предстоящей реформы таможни должны были стать грантовые средства Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал СЕО «Укрпочты» и глава штаба реформы таможни Игорь Смилянский.

Подробности

Задачей Смилянского в новой должности было показать план реформы таможни. Далее правительство и президент должны были решить, что из этого реалистично, а что – нет.

Главная проблема – реформа таможни должна была финансироваться на 80–90% средствами USAID, говорит Смилянский. «Сейчас ищем альтернативную модель. Это сотни миллионов долларов. Пока их сложно найти», – добавляет он.

Если финансирование удастся найти, реформу можно начать быстро. «Например, контрабанду телефонов можно преодолеть за два месяца», – говорит СЕО «Укрпочты». Для начала реформы таможни нужно 20–25 риск-менеджеров, которые захотят прийти в госсектор и стать пожизненными ПЭПами, говорит Смилянский.

Контекст

3 декабря 2024 года Кабмин назначил Смилянского правительственным уполномоченным по реформированию таможенных органов. Задача штаба реформы таможни во главе со Смилянским – синхронизация с законодательством Европейского Союза, модернизация инфраструктуры и диджитализация.

В конце января 2025 года украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов.

28 марта Государственный департамент США официально сообщил о роспуске USAID.