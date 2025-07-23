Обыски в НАБУ и САП парализовали работу антикоррупционных бюро и прокуратуры и вызвали обеспокоенность Запада. 22 июля Верховная Рада приняла законопроект , усиливающий влияние генпрокурора на антикорвертикаль. Поздно вечером того же дня, несмотря на протесты общества, президент Украины подписал этот документ. Реакция мировых СМИ не заставила себя ждать. Главное из разборов Bloomberg , Reuters и WSJ .

Украинские спецслужбы задержали сотрудников главного антикоррупционного органа страны, НАБУ, и провели десятки обысков. В НАБУ назвали данную операцию чрезмерной и фактически парализовавшей его деятельность, пишет Reuters.

СБУ задержала одного работника НАБУ по подозрению в шпионаже в пользу России и еще одного – по подозрению в бизнес-связях с Россией. По меньшей мере 15 детективов НАБУ стали объектами обысков, значительная часть которых, по данным бюро, связана с дорожно-транспортными происшествиями и не имеет отношения к России, отмечает Bloomberg.

Обыски показывают масштабное давление властей на антикоррупционные органы, отмечают в Transparency International и призывают президента Украины Владимира Зеленского гарантировать их независимость. Послы стран G7 заявили о «серьезной обеспокоенности» событиями в НАБУ и планируют обсудить это с руководством Украины, пишет Bloomberg.

Служба безопасности и ОГП установили агентурное проникновение России в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Фото Пресслужба СБУ

Дело Чернышева и Шабунина

НАБУ было создано в 2015 году в ответ на требования международных доноров и гражданского общества расследовать коррупцию среди высокопоставленных чиновников, но постоянно испытывало политическое давление, пишет Bloomberg.

В июне 2025-го НАБУ объявило о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву по делу о коррупции. Сам Чернышев отверг все обвинения.

В июле 2025-го Государственное бюро расследований предъявило обвинение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в уклонении от военной службы. Это вызвало опасения по поводу возможности политической мести, добавляет Bloomberg.

Шабунин и его соратники расценили эти обвинения как политическую месть Офиса президента Владимира Зеленского за разоблачение коррупции среди чиновников, пишет Reuters.

Результаты обысков

СБУ задержала якобы агента российской разведки, который работал внутри НАБУ и передавал информацию своим кураторам не менее 60 раз, сообщает пресс-служба СБУ. Также задержан старший детектив НАБУ по подозрению в посредничестве при продаже его отцом технической конопли в Россию.

Отдельно СБУ заявила о связях высокопоставленных должностных лиц НАБУ с бывшим народным депутатом от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Федором Христенко, выехавшим из Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году, передает Reuters.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ по делам о ДТП двухлетней и четырехлетней давности, отмечает Reuters. Риск проникновения агентов государства-агрессора существует для любого государственного органа, но это не может быть оправданием для остановки работы всего института, пишет Bloomberg со ссылкой на НАБУ.

СБУ без официального уведомления провела проверку офиса САП, получив доступ к информации обо всех оперативных мерах антикоррупционных органов, по информации САП. Это создает риски утечки данных о текущих расследованиях, отмечает Bloomberg.

СБУ в ответ возразила, что имела полный доступ к данным прокуратуры, и отметила, что ее комплексная проверка проводилась в соответствии с действующим законодательством.

СБУ задокументировала как минимум 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны экс-президента Украины Виктора Януковича со стороны фигуранта. Фото Пресслужба СБУ

Что дальше

Эта волна задержаний, вероятно, поставит под вопрос приверженность Украины борьбе с коррупцией в момент, когда президент Владимир Зеленский пытается убедить западных союзников сохранить военную поддержку на четвертом году полномасштабного вторжения России, комментирует Bloomberg.

Обвинения против детективов НАБУ настолько широки и противоречивы, что указывают на скрытые мотивы операции. Зеленского призывают публично гарантировать независимость антикоррупционных институтов.

Ситуация вокруг НАБУ обращает на себя особое внимание западных партнеров Украины. Как отмечает один из представителей западного посольства, за развитием ситуации следят очень внимательно, заключает Bloomberg.

Дополнено в 15:02 22 июля:

Верховная Рада поддержала инициативу Офиса президента Украины по усилению контроля над независимыми антикоррупционными органами страны – шаг, который критики называют попыткой предоставить команде Владимира Зеленского большее влияние на расследование, пишет FT.

Депутаты проголосовали за законопроект №12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и его партнера САП, говорят четверо депутатов и должностных лиц, знакомых с ходом голосования, с которыми пообщалась Financial Times. Законопроект набрал 263 голоса, а еще одним голосованием 246 депутатов одобрили немедленное направление закона президенту на подпись.

Попытка подчинить НАБУ исполнительной власти – последний шаг в ряде действий против проевропейских активистов и антикоррупционных кампаний, которые вызвали предостережения относительно «ползучего авторитаризма» в условиях военного положения и беспокойство западных партнеров Украины, заключает FT.

Депутат из близкого к президенту круга отметил FT, что ликвидация органов, которые поддерживают западные партнеры Украины, может создать проблемы для Киева в критический момент, поскольку «нам нужны деньги». Однако фракция «Слуги народа» получила указание от руководства поскорее принять закон, чтобы президент мог его оперативно подписать, пишет FT.

Дополнено в 8:47 23 июля:

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 22 июля подписал законопроект №12414, фактически упраздняющий независимость главного антикоррупционного органа страны, несмотря на протесты и призывы украинского общества этого не делать. Критики считают, что нововведение заглушит оппозицию и сконцентрирует власть в руках президента, пишет WSJ.

Закон лишает НАБУ независимости. Во вторник, 22 июля, после принятия документа в парламенте, более 1000 человек собрались возле Офиса президента с лозунгами «Позор» и «Зеленский, наложи вето». Это одна из самых массовых демонстраций против правительства с начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад.

Офис президента и партия «Слуга народа», имеющая большинство в парламенте, не ответили на запросы WSJ о комментарии.

Согласно закону, генпрокурор получает широкие полномочия относительно НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Поскольку генпрокурора назначает президент, это фактически дает Зеленскому возможность блокировать расследования в отношении своего окружения.

«Мы наблюдаем демонтаж антикоррупционной инфраструктуры в Украине», – заявила WSJ Дарья Каленюк, соучредительница общественной организации «Центр противодействия коррупции», которая помогала создавать НАБУ после Революции достоинства в 2014 году. Она добавила, что в последнее время США снизили давление на украинские власти в антикоррупционной сфере, чем правительство воспользовалось, чтобы ослабить бюро.

Удар по независимым антикоррупционным институтам может поставить под угрозу западную поддержку Украины – ключевой фактор как в войне с Россией, так и в продвижении к членству в ЕС, пишет WSJ.

Оппозиционные депутаты ВР заявляют о нарушении регламента и пытались заблокировать трибуну, хоть и безрезультатно. Мэр Киева Виталий Кличко, один из главных критиков президента, заявил, что закон «точно не приближает Украину к демократии, верховенству права и законности – тем ценностям, за которые сегодня гибнут наши воины». Его авторы, добавил он, «тянут Украину в сторону авторитаризма».