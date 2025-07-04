Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал к первому чтению законопроект о присоединении Украины к единой европейской зоне платежей SEPA. Это должно снизить стоимость международных платежей и ускорить их.

3 июля правительственный законопроект о присоединении Украины к единой зоне платежей в евро Single Euro Payments Area (SEPA) успешно прошел рассмотрение в финансовом комитете Верховной Рады. Теперь он может быть вынесен на голосование в первом чтении.

Кроме депутатов комитета, на заседании присутствовали заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан и первый заместитель министра финансов Денис Улютин.