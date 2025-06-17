Ветеранский бизнес – это не льготы и квоты, а миллион людей, которые хотят работать и платить налоги, отмечает Юрий Гудыменко, ветеран и глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Как это трансформировать в точку роста для экономики: от доступа к ресурсам до создания добавленной стоимости?

Война ставит перед украинским государством множество разных вызовов. Трансформировать законодательство согласно новым реалиям – один из них.

Украина не осталась такой, какой она была до начала полномасштабного вторжения России. Сегодня, кроме других насущных вопросов, актуален закон о ветеранском бизнесе. Это документ, от качества которого зависит, позволит ли государство ветеранам реализовать собственный потенциал и поддержать экономику страны. Или, наоборот, создаст очередную точку нагрузки на бюджет, а поддержку ветеранов сведет к формальностям, квотам и обещаниям.

Не льготы, а возможности

Открою секрет, базирующийся на опросах. Ветераны не хотят льгот. Не хотят, чтобы их жалели. Они хотят работать, быть частью экономики, частью этой страны после фронта.

Ветерану нужна не милость, а возможность восстановить себя через работу, через действие. Государству требуются налоги. И лучшее, что мы можем сделать друг для друга, это встретиться в точке, где ветеран имеет дело, а у государства есть доход.

Это не о патернализме. Это о партнерстве. Если государство действительно хочет поддержать, оно должно создать условия, при которых ветеран работает – на себя или в команде – и одновременно создает добавленную стоимость для страны. Это и есть подлинная поддержка. Все остальное – формальность.

Нашим ветеранам не нужны квоты. Им нужны четкие правила игры, прозрачность и гарантированные государством, за которое они воевали, возможности и поощрения.

Желание людей с боевым опытом работать на себя понятно: после нескольких лет в армии, где ты обычно выполняешь чужие приказы, появляется большая мотивация делать что-то по своему усмотрению и принимать собственные решения.

63,6% ветеранов хотят завести собственное дело, а еще 6,2% уже имеют свой бизнес, свидетельствуют данные опроса Veteran Fund, проведенного в 2023 году. Это выглядит как реальный потенциал экономического развития страны.

Чтобы этот потенциал не сгорел в кабинетах чиновников, новый закон должен предусматривать:

упрощенную регистрацию ветеранского бизнеса;

отсутствие бюрократических преград;

налоговые льготы;

дешевые кредиты для старта ветеранского предпринимательства;

доступные гранты;

консультационную и менторскую поддержку.

Нам нужен инструмент реального действия, а не очередной документ для галочки. Для этого следует учитывать как наши собственные реалии, так и успешный опыт других стран. В которых ветеранов воспринимают не как группу людей с ПТСР и проблемами интеграции, а как отдельную, важную и заметную часть рынка.

К примеру, в США существует программа VOSB/SDVOSB – легальный инструмент для сертификации ветеранов и получения преференциальных государственных контрактов. Ветеранам предоставляются дешевые кредитные деньги (до $50 000 через программы MicroLoan), гранты, с ними проводятся консультации и менторские мероприятия (через сеть SCORE).

Закон, время которого наступило

Ветеранам нужны реабилитационные центры, психологическая поддержка и многое другое. Это очевидно, это остро, и этого не хватает.

В то же время государству нужны деньги. Именно на эти центры, психологов, на всю инфраструктуру поддержки.

Возникает главный вопрос: что нужно самому ветерану? Ибо реинтеграция касается не только получения льгот. Она о деятельности, о занятости. О том, чтобы человек, еще вчера державший в руках оружие, не стал просто «вычеркнутым» пунктом в базе ТЦК, не оказался в стороне от жизни.

Ветерану нужно не только лечение. Ему необходимо чувство, что он нужен.

Если центры поддержки должны строить государство или международные доноры, то вовлеченность в жизнь – это уже и ответственность самого ветерана. Через ежедневный труд. Через собственное дело. Через простые вещи: вставать утром, иметь цель, общаться с людьми, создавать что-то полезное. Работать – значит, возвращаться к жизни.

А государство в этот момент перестает платить ветерану. И начинает получать. Налоги. Новую добавленную стоимость. И, что самое важное – живого, интегрированного гражданина, который не просто вернулся с войны, а смог вернуться к себе.

В Украине, несмотря на то что война длится уже более 11 лет, надлежащей законодательной базы, которая касалась бы профессиональной деятельности ветеранов, до сих пор нет. Были попытки – к счастью, неудачные – ввести квотирование для ветеранов.

Почему к счастью? Потому что этот подход не только не работает, он вреден. А в случае с ветеранами – еще и унизительный.

Как показывает практика квотирования людей с инвалидностью, процесс часто превращается в фарс. И касается не реальной помощи уязвимой социальной группе, а лишь избегания предприятием штрафов. Вместо поиска подходящего квалифицированного специалиста с инвалидностью предприятия просто находят случайного человека, записывают в штат и начисляют минимальную зарплату, не привлекая к работе.

В этом нет ни реальной помощи лицу с инвалидностью, ни экономического развития государства. Это создает коррупционные риски и убивает идею подлинной интеграции и инклюзивности.

И чуть ли не самое главное – в законе нужно четкое определение понятия «ветеранский бизнес». Чтобы можно было избежать злоупотреблений от бизнесов, не причастных к ветеранам, но алчных к нечестным схемам за счет защитников или членов их семей.

Верховная Рада должна принять законопроект №10258 от 13 ноября 2023 года о ветеранском предпринимательстве или любой другой документ с соответствующими правками, но с той же логикой. Потому что речь идет не только о поддержке ветеранов. А о шансе на развитие страны.