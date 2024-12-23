Агробизнесмен Сергей Тарасов нанял лоббистов, чтобы они рассказывали в США о коррупции и вымогательстве в Украине. Он находится в розыске

Владелец I&U Group Сергей Тарасов больше года находится в розыске в Украине, а теперь нанял лоббистов в США, чтобы они рассказывали американскому истеблишменту о коррупции и произволе власть предержащих в Украине.

Заказывать услуги лоббизма в США не редкость для украинского бизнеса. К примеру, лоббисты Covington & Burling по контракту с самой крупной украинской бизнес-группой SCM Рината Ахметова лоббируют конфискацию российских активов и продвигали весной 2024 года REPO Act, который предоставляет такие полномочия президенту США. Фонд Виктора Пинчука нанял бывшую советницу Дональда Трампа для приглашения американского истеблишмента на форум YES в Киеве.

У одного из наименее публичных украинских агробизнесменов Сергея Тарасова, владельца компании I&U, нетипичная задача для лоббистов.

Нанятые им лоббисты должны доносить в США обеспокоенность Тарасова коррупцией в украинском правительстве и вымогательством в Украине, свидетельствуют данные отчета лоббистов перед Минюстом США. При этом сын Тарасова Олег является действующим народным депутатом от фракции «Слуга народа», а сам бизнесмен почти год находится в розыске СБУ.

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Лоббизм Тарасова в США

Сергей Тарасов 19 ноября 2024 года подписал соглашение с американской компанией Patriot Strategies, говорится в лоббистском отчете от 27 ноября в базе данных FARA.

Контракт действует два месяца – до 19 января 2025 года. Стоимость услуг – $54 000 за два месяца.

Patriot Strategies должны письменно, электронно и вербально общаться с официальными лицами США, лидерами частного сектора и медиа, говорится в отчете. Все – для «привлечения внимания к обеспокоенности господина Тарасова по поводу финансовых операций в Украине, а также потенциальных проблем коррупции», говорится в отчете.

В частности, лоббисты будут распространять информационные материалы, связанные с «обеспокоенностью Тарасова по поводу коррупции в украинском правительстве и вымогательства с украинских частных корпораций». Среди задач в списке есть и организация встреч с американскими чиновниками из обеих партий и содействие появлению статей в крупных медиа.

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В перечне возможных активностей лоббисты указывают шесть направлений:

общаться с представителями Белого дома, Конгресса США, членами Комитета по иностранным делам;

способствовать достижению «договоренностей клиента и других сторон, связанных с украинскими вопросами»;

организовывать встречи с чиновниками обеих партий для обсуждения проблем украинского частного сектора;

способствовать появлению публикаций в медиа, в которых «обсуждается решение проблем, существующих в украинском частном секторе»;

консультировать клиента о наилучших практиках, методах и стратегиях взаимодействия с представителями США;

координировать специальные мероприятия, «связанные с текущими вопросами».

Forbes Ukraine попросил гендиректора I&U Николая Акимова передать Тарасову вопрос с просьбой раскрыть детали по поводу своей обеспокоенности, планов действия и целей в США. На следующий день тот ответил, что компания пока это не комментирует.

Лоббисты Тарасова Patriot Strategies позиционирует себя как фирма по управлению связями с общественностью. Имеет головной офис на Пенсильвании-авеню в Вашингтоне, представительства в шести крупных городах США, а также Лондоне, Париже, Брюсселе и Гонконге. В 2021–2023 годах среди клиентов Patriot Strategies были три техасских города, агентство экономического развития Matagorda County в Техасе, посольство Перу, компания по очистке и опреснению воды Sustainable H2O Technologies, доминиканская ассоциация свободных зон Adozona, по данным Open Secret. Интересы Тарасова должны представлять два лоббиста. CEO и основатель Patriot Strategies – Джордж Сеймор. Он будет работать с контактами в правительственном и коммерческом секторах, помогать заключать соглашения, проводить встречи с высокопоставленными правительственными двухпартийными чиновниками «для обсуждения текущих проблем украинского частного сектора», говорится в его регистрационной форме.

Старший советник Patriot Strategies – Артуро Эстопинан. Он будет давать экспертные консультации по вопросам политического процесса в США, представлять Тарасова «в дискуссиях на темы коррупции в Украине, финансового вымогательства, методов расследования и усилий по смягчению последствий коррупции», говорится в его регистрационной форме. Читать больше Свернуть

Тарасов, бизнес и проблемы в Украине

I&U Group принадлежит около 50 000 га земли в Кировоградской области. Фокус агрокомпании – сахар. Ежегодно производит около 30 000 т, но в этом сезоне из-за жары, согласно данным Latifundist, производство снизилось на треть – до 20 000 т.

В группу входят 85 компаний, в том числе «Капитановский сахарный завод» (ООО «Новомиргородский сахар») с мощностью производства 30 000–35 000 т в год. «В следующем сезоне они могут не запустить завод из-за ухудшения ценовой конъюнктуры по сахару», – говорит главный редактор Latifundist Константин Ткаченко.

Группа не публикует консолидированные данные, у нее нет сайта, а ее последняя публикация в Facebook датирована мартом 2023-го. Наибольшую выручку среди компаний группы имеет ООО «Новомиргородский сахар» – 927 млн грн в 2023 году, по данным YouControl. На втором месте частное предприятие «Ай энд ю групп агро» с выручкой в 572 млн грн в 2023-м.

Генеральный директор I&U Group Николай Акимов отказался от комментариев, не предоставил уточнения по поводу выручки компании и не актуализировал данные земельного банка. Причина отказа – на компанию и ее владельца Сергея Тарасова оказывают давление. Акимов не уточнил, кто именно и как давит.

Правоохранители считают представителей I&U Group причастными к незаконному присвоению государственных с/х земель по сговору с чиновниками «Госгеокадастра», говорится в судебном деле. «Досудебным расследованием установлено, что в 2015–2021 годах указанные лица получили от имени подставных лиц не менее 7600 доверенностей на право безвозмездного получения и последующей продажи земельных участков с целевым назначением для ведения ЛКХ», – говорится в определении суда от 14 декабря 2023-го .

Владелец I&U Group Сергей Тарасов находится в розыске СБУ с 10 января 2024 года, согласно данным МВД.

Тарасову инкриминируют нарушение четырех статей УК, среди которых мошенничество, присвоение имущества, отмывание доходов и незаконное обращение с оружием. Его сын Олег Тарасов является депутатом фракции «Слуги народа» и членом аграрного комитета Верховной Рады. Он не ответил на звонок и вопрос Forbes Ukraine в мессенджере.