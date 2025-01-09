Отказ от советского рудимента. Рада отменила Хозяйственный кодекс. Что изменится для бизнеса и государственных компаний?

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После двух лет дискуссий депутаты приняли законопроект, отменяющий Хозяйственный кодекс. Почему Верховная Рада пошла на этот шаг, что будет с хозяйственными судами и какие предприятия ждет корпоратизация?
Депутаты 9 января приняли в целом законопроект №6013, который отменит Хозяйственный кодекс и введет обязательную корпоратизацию для ряда предприятий.
«Хозяйственный кодекс – советский рудимент, который содержал много дублирований с другими законами, а также Гражданским кодексом», – объясняет соавтор законопроекта и депутат экономического комитета Алексей Мовчан.
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