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Отказ от советского рудимента. Рада отменила Хозяйственный кодекс. Что изменится для бизнеса и государственных компаний?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

2 хв читання

Господарський кодекс, бізнес, корпоратизація /Getty Images

Совет отменил Хозяйственный кодекс. Фото Getty Images

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После двух лет дискуссий депутаты приняли законопроект, отменяющий Хозяйственный кодекс. Почему Верховная Рада пошла на этот шаг, что будет с хозяйственными судами и какие предприятия ждет корпоратизация?

Депутаты 9 января приняли в целом законопроект №6013, который отменит Хозяйственный кодекс и введет обязательную корпоратизацию для ряда предприятий.

«Хозяйственный кодекс – советский рудимент, который содержал много дублирований с другими законами, а также Гражданским кодексом», – объясняет соавтор законопроекта и депутат экономического комитета Алексей Мовчан.

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