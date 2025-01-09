Відмова від радянського рудимента. Рада скасувала Господарський кодекс. Що зміниться для бізнесу та державних компаній? 

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Після двох років дискусій депутати прийняли законопроєкт, який скасовує Господарський кодекс. Чому Верховна Рада пішла на цей крок, що буде з господарськими судами та які підприємства чекає корпоратизація?
Депутати 9 січня ухвалили у цілому законопроєкт №6013, який скасує Господарський кодекс та запроваджує обовʼязкову корпоратизацію для низки підприємств.
«Господарський кодекс – радянський рудимент, який містив багато дублювань з іншими законами, а також і Цивільним кодексом», – пояснює співавтор законопроєкту та депутат економічного комітету Олексій Мовчан.
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