Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Відмова від радянського рудимента. Рада скасувала Господарський кодекс. Що зміниться для бізнесу та державних компаній? 

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

2 хв читання

Господарський кодекс, бізнес, корпоратизація /Getty Images

Рада скасувала Господарський кодекс. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:05 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:05

Після двох років дискусій депутати прийняли законопроєкт, який скасовує Господарський кодекс. Чому Верховна Рада пішла на цей крок, що буде з господарськими судами та які підприємства чекає корпоратизація? 

Депутати 9 січня ухвалили у цілому законопроєкт №6013, який скасує Господарський кодекс та запроваджує обовʼязкову корпоратизацію для низки підприємств. 

«Господарський кодекс – радянський рудимент, який містив багато дублювань з іншими законами, а також і Цивільним кодексом», – пояснює співавтор законопроєкту та депутат економічного комітету Олексій Мовчан.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні