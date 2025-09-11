Верховная Рада рассматривает законопроект №12439, предусматривающий предоставление руководителям прокуратур исключительного права на регистрацию уголовных производств против бизнеса. Хотя инициатива обещает оградить предпринимателей от неправомерного давления, эксперты опасаются, что концентрация такой власти в руках одного человека может создать новые коррупционные риски и замедлить оперативное реагирование на преступления. Как перейти от ручного управления к системным действиям? Рассказывает Евгений Рияко, адвокат, руководитель «Юридической компании «Рияко и Партнеры»

Уже полгода продолжается работа над законопроектом №12439, которым власти в очередной раз обещают защитить бизнес от неправомерного давления со стороны правоохранительной системы. 25 февраля парламент принял его в первом чтении. Одним из ключевых элементов этой защиты является прозрачность и предсказуемость процедуры начала уголовного производства.

Генеральным прокурором Украины были предложены законодательные инициативы, изменяющие механизм регистрации уголовных дел. Это вызвало оживленное обсуждение в профессиональной среде.

Такая инициатива может иметь как положительные, так и рискованные последствия для бизнес-среды, поэтому требует детального анализа.

Что нового и что с этим механизмом не так

Руководителям прокуратур могут предоставить исключительное право регистрировать уголовные производства. Делать это сможет руководитель от местной до областной, городской и вплоть до Генпрокуратуры.

В этом контексте возникает много противоречий. С одной стороны, это действительно позволяет генпрокурору лучше контролировать безосновательные внесения уголовных производств. Но с другой – ничего не мешает делать это и сейчас.

Прокурор и без того сразу получает сообщение о начале досудебного расследования после внесения данных в ЕРДР. Далее он санкционирует огромное количество процессуальных действий. То есть прокурор и сейчас на следующий день знает, что открыто уголовное производство, и никто не запрещает ему закрыть его, если оно безосновательно.

Действующее законодательство уже сегодня достаточно сбалансировано. Проблема только в исполнителях, в правоприменительной практике – в том, как именно используют закон.

Почему рисков больше, чем пользы

Критики опасаются, что концентрация права на возбуждение уголовных дел в руках одного руководителя прокуратуры может создать коррупционные риски. Бизнес может быть вынужден искать «особые отношения» именно с этим должностным лицом, поскольку только он будет иметь власть разрешить или запретить начало уголовного преследования против любой компании.

БЭБ не удовлетворен этим законопроектом

Важно сразу отметить: по концепции этих изменений все дела, которые должно расследовать Бюро экономической безопасности, должны быть внесены в ЕРДР генпрокурором.

По данным, которые озвучивал глава БЭБ Александр Цивинский, речь может идти о сотнях материалов в месяц. Будет ли генпрокурор лично их глубоко анализировать, решая, вносить или не вносить? Очень сомнительно.

Даже если предположить, что механизм будет работать, остается другая проблема – оперативность. Сейчас производство можно внести и начать расследование. А в новой модели придется ждать, пока прокуратура примет решение. Это может затянуться на недели, фактически блокируя начало дела.

Если нужно срочно отреагировать на сообщения о преступлении, то в случае новых правил сделать это быстро просто не получится.

От ручного управления к системным изменениям

Важно устранить хаотичную регистрацию уголовных дел против бизнеса. И надлежащий контроль со стороны руководства прокуратуры как временный механизм имеет смысл.

Любой инструмент «тушения пожаров» работает тогда, когда нужно остановить хаос. В этом смысле решение верное.

Однако нужно смотреть на причины: кто именно нарушает безосновательные производства. Это делают сами прокуроры вместе со следователями.

Чтобы провести качественные изменения в правоохранительной системе, для первого шага нужно больше внимания уделять именно первоначальному уровню прокуроров. Они должны быть эталоном работы правоохранительной системы. Для генпрокурора является вызовом вопрос правильной мотивации своих подчиненных – у прокуроров есть свои проблемы.

Но для примера всегда можно посмотреть опыт САП. Почему у САП почти все удалось: более высокие заработные платы, прозрачный конкурс на руководство и прокуроров. Это не идеальный рецепт, но точно действенный для первого шага.

Парадокс: бизнес имеет преграды и когда реально нужно возбудить дело

Для бизнеса чрезвычайно важен четкий и контролируемый порядок внесения сведений в ЕРДР.

Однако когда бизнес хочет защитить свои интересы и обращается к правоохранителям, те часто отказывают в регистрации дела, считая, что оснований для расследования недостаточно.

Это очень характерно, например, в ситуациях, когда контрагент не рассчитался и фактически действует как мошенник. Для бизнеса это очевидное мошенничество, но правоохранители такие дела не любят и обычно не расследуют. Либо дела о нарушении интеллектуальных прав производителя. Их трудно доказывать, нужно много работы сделать, и это приводит к нежеланию их расследовать. А механизм тот же – не возбуждать такие дела.

То есть процедура неидеальная. Однако в законе есть меры предосторожности – в частности, возможность обжаловать отказ во внесении сведений в ЕРДР через суд. Проблема только в сроках. Это занимает не день-два, а иногда месяц или больше. Такие сроки убивают мотивацию бизнеса обращаться к правоохранителям.

К сожалению, законопроект №12439 эту проблему не решает.

Уголовных дел станет меньше?

За первой логикой мы должны двигаться в сторону того, чтобы уголовных производств становилось меньше. Но здесь есть и другая сторона медали. Мы хотим вещей, которые являются взаимоисключающими.

С одной стороны, чтобы уголовных производств и обысков было меньше. С другой – чтобы БЭБ боролся с черным рынком и нелегальной продукцией. А это возможно именно благодаря уголовным производствам.

До сих пор был диссонанс: по черному рынку производств практически не открывали, а по белому бизнесу их было очень много. Сейчас концепция начинает меняться.

Производств и в дальнейшем будет немало, так как мы хотим, чтобы БЭБ работал против нечестной конкуренции.

Здесь важна коммуникация. Если объяснить национальному бизнесу и иностранным партнерам, что Украина находится на этапе развития, когда именно по уголовным делам мы вытесняем нелегальный бизнес, то этого будет достаточно, чтобы сохранить институциональный имидж страны.

Снижение давления на бизнес как вывод

Какие-либо изменения должны реально помогать снижать давление на предпринимателей.

Хочу еще раз подчеркнуть: уменьшение давления на бизнес в «ручном режиме» сегодня обоснованно. Ведь количество уголовных производств по статьям 191 и 212 УК Украины было просто чрезмерным.

Но такая практика должна оставаться исключительно временной мерой.

В дальнейшем, когда количество производств уменьшится благодаря контролю прокуратуры и безосновательные дела, которые годами расследовались, закроют, система должна перестроиться.

Цель – чтобы такие уголовные производства вообще не поднимались, даже без контроля со стороны руководства Генеральной прокуратуры.

Самый большой вызов состоит в том, чтобы прокурор первого звена самостоятельно выполнял закон, а не ждал, пока его проконтролирует вся система Генеральной прокуратуры.