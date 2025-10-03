В Украине могут отказаться от обязательного использования актов выполненных работ. Комитет ВРУ поддержал законопроект №14023, предлагающий оставить право выбора за предпринимателями – работать с актами или счетами-фактурами. Для малого бизнеса это означает экономию времени, денег и меньше бюрократии. В чем выгода для бизнеса, говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 сентября поддержал законопроект №14023, который в медиа окрестили «законопроектом об отмене актов выполненных работ».

Есть большая надежда, что история, которая имела свое начало 10 лет назад, наконец-то завершится успехом.

Дискуссия 10 лет

В 2015 году мы с коллегами заметили, что первичная финансовая отчетность, которой оперируют в Украине, значительно отличается от зарубежных практик. Со стороны пользователей подходы западных коллег выглядели проще и приятнее.

Результатом совместных усилий стало принятие в ноябре 2016 г. закона №1724-VIII об упрощении экспорта услуг. Тогда удалось отменить целую кипу бумаг, которые нужно было подавать для зачисления валютной выручки при экспорте услуг, и IT-сообщество громко праздновало достигнутые изменения.

Однако успех был лишь частичным. На тот момент Министерство финансов намертво отказалось упростить использование актов выполненных работ.

Команда CASE Украина не оставила этот вопрос и израсходовала время и усилия, чтобы глубже исследовать проблематику для будущих дебатов с Минфином и подкрепить свою аргументацию. В 2021 году мы провели полноценное исследование по теме использования актов выполненных работ.

Выяснилось, что акты как первичный финансовый документ используются исключительно на постсоветском пространстве. Не путайте с документами приема-передачи, которые не являются первичной финансовой документацией, а подтверждают факт принятия качества работ.

На основе опроса, проведенного для исследования InfoSapience, CASE выяснил, что 74,1% предпринимателей поддерживают идею отказа от использования актов выполненных работ и считают, что им было бы легче работать в условиях, когда подписание актов не является обязательным.

Также мы оценили, что в ценах 2021 года экономия от отказа обязательного использования актов выполненных работ составляла бы до 34 млрд грн в год, что на тот момент составляло 0,6% ВВП.

К сожалению, наработанные аргументы тоже не поразили чиновников Минфина, поскольку отказ от обязательного использования актов выполненных работ наверняка нарушал определенный комфортный для них уклад дел. Поддержку таких изменений нам удалось найти среди бизнес-ассоциаций и в Министерстве экономики, которое возглавляла на тот момент Юлия Свириденко и, в частности, в лице ее первого заместителя Алексея Соболева.

Дискуссии продолжались несколько лет. И в этих дискуссиях фискальная целесообразность постоянно побеждала экономическую логику. Так было до момента, когда Свириденко возглавила правительство. После этого – неожиданно – позиция чиновников Минфина смягчилась, а вопрос получил значительный политический толчок.

Реализация идеи

Окно возможностей по поводу актов даже создало определенную конкуренцию за реализацию этой идеи. Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал свой вариант законопроекта, и именно его версия получила одобрение комитета 30 сентября.

Законопроект Гетманцева более консервативен, поскольку в нем требуется закреплять в договоре, что стороны не используют актов выполненных работ в своих взаимоотношениях, а также ограничивается ослабление исключительно в отношении услуг и не касается аренды и работ.

Кроме того, важно отметить, что как в правительственном законопроекте, так и в законопроекте Гетманцева речь идет не об отмене актов как таковых, что часто встречается в заголовках, а о добровольном использовании как актов, так и счетов-фактур в роли первичной финансовой документации, по выбору контрагентов.

Иными словами, предложенные изменения позволяют использовать счета в своих операциях, но оставляют возможности продолжать привычную практику для тех, кто работает с актами.

Триггерные точки

На мой взгляд, предохранители, которые выписал в своем законопроекте Даниил Гетманцев, лишние, поскольку отказ от обязательного использования актов выполненных работ – это ослабление именно для микро- и малого бизнеса, которые имеют дело с небольшими заказами на несколько сот или несколько тысяч гривен и работают без договора, просто на основе выставленного счета. Именно для них расход времени на поиск друг друга, чтобы оформить акты выполненных работ, когда все сделано и оплачено, является наиболее раздражительным и де-факто ненужным.

Поэтому требование выписывать отказ от использования актов в договоре фактически отрезает от предлагаемых изменений именно тех, кому эти изменения нужны.

По поводу беспокойства, что акты защищают заказчиков от плохого поведения подрядчиков. На самом деле, когда остается выбор пользоваться актами или нет, условия договора в первую очередь диктует тот, кто платит деньги. Если заказчик желает закрывать определенные этапы работ актами, то это будет условием заключения договора с исполнителем.

Опять же, участие (регулирование) государства в этом процессе не нужно. Оставьте предпринимателям право договариваться между собой, как им удобнее.

Акты и строительство

Также хочу отреагировать на распространенную критику, что без актов теперь никто не будет нести ответственность в строительстве.

Здесь путаница между актами как первичными финансовыми документами и актами как документами, которые отражают прием-передачу (акцепт) выполненной работы.

В строительстве акты были и остаются частью производственного процесса. То, что появляется возможность в других сферах удостоверять действие приема-передачи (акцепта) как-то иначе, кроме актов, никак не разрушает устоявшиеся производственные процессы в строительстве.

При любом развитии событий даже консервативный вариант законопроекта, внесенный Даниилом Гетманцевым, это значительный шаг вперед по этому вопросу.

Когда изменения начнут работать и участники процесса убедятся, что без актов небо не упало на голову, возможно, появится готовность далее ослабить регуляции.