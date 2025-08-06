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Альтернатива «няням» та індустріальним паркам. Депутати розробляють новий пільговий режим для бізнесу. Як інвестиції в переробку хочуть компенсувати зниженням податків

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Бізнес, податки, переробна галузь /Shutterstock

Депутати розробляють новий пільговий режим для бізнесу Фото Shutterstock

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Депутати з економічного та фінансового комітетів хочуть стимулювати інвестиції у переробну галузь. Вони пропонують новий пільговий режим, що передбачає компенсацію інвестицій шляхом зменшення податків у майбутньому. Автори ініціативи розраховують, що вона стане успішнішою за «інвестиційних нянь» і проєкт індустріальних парків. У чому полягає нова ідея?

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Робоча група за участі нардепів, Мінфіну та бізнесу обговорила 5 серпня законопроєкти №13414 та №13415, що мають запровадити в Україні пільговий режим для інвесторів у галузі переробки.  

Автори ініціативи – заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, голова фінансового комітету Данило Гетманцев та глова економічного комітету Дмитро Наталуха і його заступник Дмитро Кисилевський. Вони пропонують надавати інвесторам податкові пільги, але за фактом реалізації проєктів. 

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