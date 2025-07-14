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«У нее талант собирать мощных людей». Какие первоочередные шаги должно сделать новое правительство Юлии Свириденко? Идеи от большого бизнеса

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
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Юлія Свириденко Кабмін прем’єр-міністр /Коллаж Forbes Ukraine

Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров Украины. Какие задачи ставит перед ней бизнес? Фото Коллаж Forbes Ukraine

Сегодня, 14 июля, Владимир Зеленский предложил первой вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля, занимающего этот пост уже более пяти лет. Президент назвал три приоритета Свириденко: реальные меры, чтобы укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать производство оружия.

Forbes Ukraine спросил украинских бизнесменов, на каких мероприятиях они бы сделали акцент в первые 100 дней работы, будь они на месте Юлии Свириденко. И какие топ-проблемы на их рынках должно решить новое правительство

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Основатель Autostrada Максим Шкиль

Основатель Autostrada Максим Шкиль /предоставлено пресс-службой

Основатель Autostrada Максим Шкиль Фото предоставлено пресс-службой

Назначение Свириденко воспринимаю положительно, как компетентного чиновника, имеющего хорошее понимание и опыт сотрудничества с бизнесом. Минэкономики под ее руководством находилось на постоянном контакте с предпринимателями и смогло наладить продуктивное взаимодействие. Мы создали эффективную площадку коммуникации с министерством на базе Федерации работодателей Украины.

Еще один плюс – Свириденко хорошо понимает международный трек, что очень важно для восстановления страны. Инвестиции, средства доноров – здесь как раз нужна экспертиза, которая у нее есть.

Ключевыми задачами нового правительства должно стать уменьшение давления силовиков на бизнес и превращение таможни и налоговой из карательных машин в сервисы.

Для моего бизнеса главная проблема – отсутствие прозрачных правил и квалификационного отбора участников в тендерах на строительство. Критерием для отбора должна быть не только цена, но и опыт, команда, техника – как в тендерах ЕБРР и Всемирного банка. В Минобороны и Минцифри реформировали ценообразование, а в сфере восстановления – нет. Бизнес должен иметь законную норму прибыли, сейчас мы ограничены наследием СССР.

Еще одна критическая проблема – эксплуатация старых российских железнодорожных вагонов. Им продлили срок использования, а новые вагоны простаивают, цены упали, у заводов нет заказов. Вопрос списания старого состава блокируется, лоббируется некоторыми структурами.

Основатель группы «ТАС» Сергей Тигипко

Основатель группы «ТАС» Сергей Тигипко /предоставлено пресс-службой

Основатель группы «ТАС» Сергей Тигипко Фото предоставлено пресс-службой

Свириденко готова к премьерству – она прошла сильную школу в Министерстве экономики. Я хорошо знаю, какая это «сковородка» и какая там нагрузка, особенно во время войны.

Новому правительству нужно будет максимально включать резервы, их много. Главное – разговаривать с бизнесом, слышать его и быстро реагировать.

Я жду от Свириденко как премьера конвейера решений по дерегуляции и по ее инициативам к президенту. Это придаст оптимизма бизнесу, покажет, что власть помогает. С другой стороны, это не влияет на бюджет отрицательно, только прибавляет.

Я слушал Свириденко на одном из круглых столов, наблюдал ее реакции. Мне кажется, что она понимает – дерегуляция сможет многое решить.

Владелец производителя дронов TAF Drones и логистической компании Supramarine Александр Яковенко

TAF Drones Supramarine Александр Яковенко /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Владелец производителя дронов TAF Drones и логистической компании Supramarine Александр Яковенко Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

В первые 100 дней на месте Свириденко я бы сделал три вещи:

  • запустил бы упрощение регуляций: отменил бы половину устаревших норм, чтобы бизнес дышал;
  • создал бы прозрачный фонд поддержки экспорта: кредиты и гранты для продвижения украинских товаров в ЕС;
  • остановил бы давление силовиков на бизнес: «маски-шоу» должны остаться в прошлом.

Назначение Свириденко премьером открывает возможности, но я сомневаюсь, что она сможет кардинально изменить правила игры из-за склонности работать по правилам системы.

СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский

СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский

СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский

Юлия Свириденко с первых дней войны демонстрирует проактивность и конструктивный диалог с бизнесом. Но чтобы действительно запустить экономическое восстановление, в первые 100 дней в должности премьера нужна радикальная «нормативная гильотина» – отменить по меньшей мере 85% устаревших регуляторных актов, больше не отвечающих условиям военного времени.

В полномасштабной войне страна не может жить по мирным правилам. Внутренний инвестор – единственный реальный двигатель восстановления, и ему нужна зеленая дорога уже сейчас: без лишнего контроля, ограничений и давления. Не косметическое упрощение, а системная дерегуляция – вот что станет сигналом доверия.

Региональный директор NEQSOL HOLDING B.V. в Украине Владимир Лавренчук

NEQSOL HOLDING Владимир Лавренчук

Региональный директор NEQSOL HOLDING B.V. в Украине Владимир Лавренчук

Опыт, который получили украинские чиновники во время кризиса и лет войны, где каждый день по вызовам как год, уникальный и мощный. Что-то советовать человеку, который знает, что делать, и ведет за собой такую же команду единомышленников, как это в Минэкономики, излишне. Настоящий лидер настоящих лидеров.

Свириденко умеет собирать вокруг себя сильных людей – это редкий талант.

С позиции стратегического инвестора мы положительно оцениваем курс на крупную приватизацию и развитие механизмов привлечения международных финансовых институтов. В нашей отрасли – добыче критических материалов, в частности титанового сырья – важно дальнейшее развитие государственно-частного партнерства. Ожидаем, что заключенное соглашение с США будет иметь ускорительный эффект.

Основатель компании UBC Group Игорь Гуменный

Основатель компании UBC Group Игорь Гуменный /из личного архива

Основатель компании UBC Group Игорь Гуменный Фото из личного архива

Свириденко – самый лучший вариант из всего действующего политикума. Я искренне надеюсь, что она сможет стать украинским Бальцеровичем и возьмет на себя ответственность за глубокие экономические реформы.

В первые 100 дней ожидаю реализации ключевых направлений, которые уже декларировались публично:

  • сокращение роли государства в экономике до 25% ВВП (с четким сроком реализации после окончания боевых действий);
  • налоговая реформа;
  • демонтаж инфраструктурного монополизма;
  • тотальная дерегуляция и переход к либеральной экономике без избыточного контроля;
  • очищение фискальной службы, таможни и других органов контроля;
  • внедрение декларативного принципа вместо около 500 разрешительных процедур;
  • принятие закона об ускоренном пересмотре регуляций.

Ключевое – предоставить Свириденко возможность быть не только техническим руководителем, но и полноценным руководителем правительства: сформировать собственную команду, иметь политический мандат и автономию в принятии решений. Без этого «структурная реформа» и курс на «минимальное государство» останутся только в презентациях.

Очень надеюсь, что Украина станет местом для жизни и бизнеса, лучшим местом для инвестиций, а не токсичной средой – местом жизни для чиновников и приспособленного к этим реалиям бизнеса.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

Ожидания от кандидатуры Свириденко положительные. В должности министра экономики она системно поддерживала перерабатывающую промышленность, и если станет премьером, этот фокус, вероятно, лишь усилится благодаря более широким полномочиям.

Лично я в Федерации работодателей с 2004 года – и не помню ни одного министра экономики, который бы столько ездил по регионам и общался с реальным сектором. У Свириденко непосредственный контакт с производителями, работниками, она знает, чем они живут, и понимает, на чем должна сосредоточиться экономическая политика.

Среди удачных инициатив – программа «Сделано в Украине» и закон о локализации. К примеру, в рамках программы компенсации стоимости техники и благодаря локализации после полномасштабного вторжения в Украине начали производить более 300 единиц новой техники: для агро, инфраструктуры и фронта. Сегодня исполняется три года с момента принятия закона о локализации, который и стал основой программы.

Относительно спорных решений. Я не уверен в целесообразности кэшбека как инструмента с точки зрения экономики.

Если Свириденко станет премьером, надеюсь на развитие локализации в ОПК, запуск контролируемого экспорта вооружения и создание общего рынка оружия с ЕС. Об этом уже начали публично говорить, есть первые шаги, но мы обсуждаем это уже три года.

У Украины есть все, чтобы быстро запускать оборонное производство. И если будущее правительство сконцентрируется на этой цели, украинское оружие на фронте станет результатом решений, а не только риторики.

СЕО WOG Андрей Пивоварский

СЕО WOG Андрей Пивоварский /Антон Забельский для Forbes Ukraine

СЕО WOG Андрей Пивоварский Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Слишком больших ожиданий от нового правительства нет, главное – выстоять в условиях войны. В то же время надеемся, что команда Свириденко продолжит борьбу с черным рынком в топливной отрасли. Это наша самая большая проблема: около 20% продаж горючего остается в тени – принимают оплату наличными, не платят налоги.

Основатель Glamping UA Андрей Родкин

Занимаю нейтральную позицию по поводу возможного назначения Юлии Свириденко, поскольку не знаком с ней лично.

С точки зрения бизнеса ожидаю от будущей премьер-министра либерализации налоговой системы и решения проблем блокирования возмещения НДС, а также введения возможности уплаты импортного НДС в момент продажи товара, а не авансом.

Отдельно важным является упрощение условий для экспорта, прежде всего отмена или смягчение ограничения в 180 дней для возврата валютной выручки.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер

Андрей Гундер /Американська торговельна палата в Україні

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер Фото Американська торговельна палата в Україні

Юлия Свириденко последовательно прислушивалась к голосу бизнес-сообщества. Приоритетом номер один было сохранение функционирования бизнеса, и мы ощущали содействие и понимание с ее стороны.

Поддержка экономики в условиях полномасштабной войны – это, безусловно, стало ее ключевым достижением как министра экономики военного времени.

Отдельно следует отметить подписание и создание Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления – сложное, но чрезвычайно знаковое событие для двусторонних отношений стран, реализованное благодаря эффективному руководству и работе ее молодой профессиональной команды.

У нас всегда были прозрачные, доверительные и конструктивные отношения с Юлией и ее командой, и мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества.

Директор совета директоров компании «Дарница», соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий

Екатерина Загорий

Директор совета директоров компании «Дарница», соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий

Если бы у меня было 100 дней в кресле премьера, моя цель была бы четкой и бескомпромиссной: трансформировать фармацевтику из коммерческого сегмента здравоохранения в стратегическую отрасль военной экономики.

За последние 10 лет, особенно в условиях полномасштабной войны, фармацевтика доказала: это не просто часть медицинской системы – это элемент критической инфраструктуры, компонент оборонного потенциала, архитектор экономической устойчивости.

У нового правительства есть шанс и обязанность превратить украинскую фармацевтику:

  • в инструмент преимущества в условиях войны, а не уязвимость логистической цепи;
  • в точку государственной автономии, способную обеспечить страну базовыми и сложными молекулами даже в фазе отсутствия логистики;
  • из теневого, фрагментированного сектора с манипулятивной дистрибуцией – в прозрачную подотчетную систему, подконтрольную государству.

Три стратегических действия на первые 100 дней:

1. Ввести секторальную политику фармацевтики на уровне оборонного планирования:

  • Предоставить фармацевтическому производству и логистике статус критической инфраструктуры не на словах.
  • Утвердить обязательный перечень стратегически важных субстанций, молекул и форм, которые должны быть на территории Украины в постоянном резерве.
  • Создать систему гарантированного фармацевтического обеспечения по всей стране в фазе затяжной войны (типа резервов горючего и зерна).
  • Внедрить мониторинг наличия, риск-индикаторы и сценарии кризисной мобилизации мощностей.

Это о способности государства не потерять контроль над жизнеобеспечением в условиях продолжительного конфликта.

Украина не выиграет войну ресурсами, но может выиграть ее быстротой реакции, резервами и автономностью.

2. Разблокировать дистрибуцию: перерезать гордиев узел фарммонополии:

  • Сломать контроль двух дистрибьюторов над 95% рынка: через антимонопольное вмешательство с реальными инструментами, а не протоколами намерений.
  • Вывести на свет структуры так называемых аптечных сетей, которые сегодня маскируются под «тысячи отдельных компаний» без юридической связи, но с полной коммерческой координацией.
  • Внедрить государственную альтернативу дистрибуции: для критических препаратов – через систему стратегических контрактов с прозрачными условиями маржи.

Фармацевтическая дистрибуция сегодня – это не просто рынок. Это choke point, контроль над которым позволяет шантажировать и производителя, и государство, и потребителя.

3. Запустить государственную индустриальную политику по фармацевтике:

  • Принять пятилетнюю программу фарминдустриализации с четким бюджетом, инвестиционными зонами, государственно-частными проектами, участием международных компаний.
  • Создать три-пять фармацевтических индустриальных кластеров, которые получат поддержку для запуска вакцин, оформления GMP-сертификации, кредиты на модернизацию.
  • Заключить совместные производственные и R&D-соглашения с ключевыми глобальными партнерами с условием локализации и реинвестирования.
  • Заложить условия для восстановления или создания производства субстанций в Украине, чтобы разорвать зависимость от Китая и Индии.

Это новый тип индустриального контракта меж государством и бизнесом.

У нового правительства есть 100 дней, чтобы сделать выбор: либо оставить фармацевтику как объект для рыночных компромиссов и монопольных интересов, либо признать ее стратегически важной – не менее важной, чем энергетика или пищевые продукты.

И действовать соответственно – решительно, системно, неотвратимо, и обязательно оставить/назначить кого-то с характером в Министерство здравоохранения, потому что впервые Минздрав развернулся в сторону пациента.

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