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Юлия Свириденко готовится возглавить правительство. Каким был ее путь от Черниговской ОГА до переговоров с администрацией Трампа? Подробный профайл следующего премьер-министра

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін /Getty Images

Юлия Свириденко станет новым премьер-министром Украины Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко, 39, стать новым премьер-министром. До сих пор почти четыре года она возглавляла Министерство экономики. Чем она запомнилась в должности и какой путь прошла до этого? Чего от нее ожидает президент и на какие изменения надеется бизнес? Подробный профайл будущей главы правительства

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Возглавить правительство и существенно обновить его работу – такое предложение от президента Владимира Зеленского в понедельник, 14 июля, получила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, 39. «Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», – добавил Зеленский в публикации в соцсетях. Она станет 19-м премьером времен независимой Украины.

За последние 15 лет Свириденко прошла путь по разным ступеням государственного управления – от Черниговской областной администрации (ОГА) до Кабинета Министров и Офиса президента.

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