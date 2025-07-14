Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко, 39, стать новым премьер-министром. До сих пор почти четыре года она возглавляла Министерство экономики. Чем она запомнилась в должности и какой путь прошла до этого? Чего от нее ожидает президент и на какие изменения надеется бизнес? Подробный профайл будущей главы правительства

Возглавить правительство и существенно обновить его работу – такое предложение от президента Владимира Зеленского в понедельник, 14 июля, получила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, 39. «Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», – добавил Зеленский в публикации в соцсетях. Она станет 19-м премьером времен независимой Украины.

За последние 15 лет Свириденко прошла путь по разным ступеням государственного управления – от Черниговской областной администрации (ОГА) до Кабинета Министров и Офиса президента.