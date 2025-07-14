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«Має талант збирати потужних людей». Які першочергові кроки має зробити новий уряд Юлії Свириденко? Ідеї від великого бізнесу

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
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Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
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Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
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Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
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8 хв читання

Юлія Свириденко Кабмін прем’єр-міністр /Колаж Forbes Ukraine

Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів України. Які завдання ставить перед нею бізнес? Фото Колаж Forbes Ukraine

Сьогодні, 14 липня, Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд замість Дениса Шмигаля, який обіймає цю посаду вже понад п’ять років. Президент назвав три пріоритети для Свириденко: реальні заходи, щоб зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати виробництво зброї. 

Forbes Ukraine запитав в українських бізнесменів, на яких заходах вони б зробили акцент за перші 100 днів роботи, якби були на місці Юлії Свириденко. Та які топпроблеми на їхніх ринках має розв’язати новий уряд.

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Засновник Autostrada Максим Шкіль

Засновник Autostrada Максим Шкіль /надано пресслужбою

Засновник Autostrada Максим Шкіль Фото надано пресслужбою

Призначення Свириденко сприймаю позитивно, як компетентної урядовиці, що має хороше розуміння та досвід співпраці з бізнесом. Мінекономіки під її керівництвом було на постійному контакті з підприємцями та змогло налагодити продуктивну взаємодію. Ми створили ефективний майданчик комунікації з міністерством на базі Федерації роботодавців України. 

Ще один плюс – Свириденко добре розуміє міжнародний трек, що дуже важливо для відновлення країни. Інвестиції, кошти донорів – тут якраз потрібна експертиза, яку вона має.

Ключовими завданнями нового уряду мають стати зменшення тиску силовиків на бізнес і перетворення митниці й податкової з каральних машин на сервіси. 

Для мого бізнесу головна проблема – відсутність прозорих правил і кваліфікаційного відбору учасників в тендерах на будівництво. Критерієм для відбору має бути не лише ціна, а й досвід, команда, наявна техніка – як у тендерах ЄБРР та Світового банку. У Міноборони та Мінцифрі реформували ціноутворення, а у сфері відновлення – ні. Бізнес повинен мати законну норму прибутку, зараз ми обмежені спадщиною СРСР.

Ще одна критична проблема – експлуатація старих російських залізничних вагонів. Їм продовжили строк використання, а нові вагони простоюють, ціни впали, заводи не мають замовлень. Питання списання старого складу блокується, лобіюється деякими структурами. 

Засновник групи «ТАС» Сергій Тігіпко

Засновник групи «ТАС» Сергій Тігіпко /надано пресслужбою

Засновник групи «ТАС» Сергій Тігіпко Фото надано пресслужбою

Свириденко готова до премʼєрства — вона пройшла сильну «школу» в Міністерстві економіки. Я добре знаю, яка це «пательня» і яке там навантаження, особливо під час війни. 

Новому уряду треба буде максимально включати резерви, їх багато. Головне — розмовляти з бізнесом, чути його й швидко реагувати. 

Я чекаю від Свириденко як прем’єрки конвеєра рішень щодо дерегуляції та щодо її ініціатив до президента. Це додасть оптимізму бізнесу, покаже, що влада допомагає. З іншого боку, — це не впливає на бюджет негативно, тільки додає. 

Я слухав Свириденко на одному з «круглих столів», спостерігав її реакції. Мені здається, що вона розуміє — дерегуляція зможе багато вирішити.

Власник виробника дронів TAF drones і логістичної компанії Supramarine Олександр Яковенко

TAF drones Supramarine Олександр Яковенко /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Власник виробника дронів TAF drones і логістичної компанії Supramarine Олександр Яковенко Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

У перші 100 днів на місці Свириденко я б зробив три речі: 

  • запустити спрощення регуляцій: скасувати половину застарілих норм, щоб бізнес дихав; 
  • створити прозорий фонд підтримки експорту: кредити та гранти для просування українських товарів у ЄС; 
  • зупинити тиск силовиків на бізнес: «маски-шоу» мають залишитися в минулому.

Призначення Свириденко прем’єркою відкриває можливості, але я сумніваюся, що вона зможе кардинально змінити правила гри через схильність працювати за правилами системи.

СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський

СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський

СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський

Юлія Свириденко з перших днів великої війни демонструє проактивність і конструктивний діалог з бізнесом. Але щоб справді запустити економічне відновлення, у перші 100 днів на посаді прем’єрки потрібна радикальна «нормативна гільйотина» — скасувати щонайменше 85% застарілих регуляторних актів, які більше не відповідають умовам воєнного часу.

У повномасштабній війні країна не може жити за мирними правилами. Внутрішній інвестор — єдиний реальний рушій відновлення, і йому потрібна зелена дорога вже зараз: без зайвого контролю, обмежень і тиску. Не косметичне спрощення, а системна дерегуляція — ось що стане сигналом довіри.

Регіональний директор NEQSOL HOLDING B.V. в Україні Володимир Лавренчук

NEQSOL HOLDING Володимир Лавренчук

Регіональний директор NEQSOL HOLDING B.V. в Україні Володимир Лавренчук

Досвід, який отримали українські урядовці під час кризи та роки війни, де кожний день за викликами як рік, — є унікальним та потужним. Щось радити людині, яка знає, що робити й веде за собою таку ж команду однодумців, як це в Мінекономіки — зайве. Справжній лідер справжніх лідерів. 

Свириденко вміє збирати навколо себе потужних людей — це рідкісний талант.

З позиції стратегічного інвестора ми позитивно оцінюємо курс на велику приватизацію і розвиток механізмів залучення міжнародних фінансових інститутів. У нашій галузі — видобутку критичних матеріалів, зокрема титанової сировини — важливим є подальший розвиток державно-приватного партнерства. Очікуємо, що укладена угода зі США матиме пришвидшувальний ефект.

Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний

Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний /з особистого архіву

Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний Фото з особистого архіву

Свириденко — найкращий варіант з усього чинного політикуму. Я щиро сподіваюся, що вона зможе стати українським Бальцеровичем — і візьме на себе відповідальність за глибокі економічні реформи.

У перші 100 днів очікую реалізації ключових напрямів, які вже декларувалися публічно:

  • скорочення ролі держави в економіці до 25% ВВП (з чітким терміном реалізації після закінчення бойових дій);
  • податкова реформа;
  • демонтаж інфраструктурного монополізму;
  • тотальна дерегуляція та перехід до ліберальної економіки без надлишкового контролю;
  • очищення фіскальної служби, митниці та інших органів контролю;
  • впровадження декларативного принципу замість близько 500 дозвільних процедур;
  • ухвалення закону про прискорений перегляд регуляцій.

Ключове — надати Свириденко можливість бути не лише технічним керівником, а повноцінною очільницею уряду: сформувати власну команду, мати політичний мандат і автономію в ухваленні рішень. Без цього «структурна реформа» й курс на «мінімальну державу» залишаться лише в презентаціях.

Дуже сподіваюсь, що Україна стане місцем для життя і бізнесу, найкращим місцем для інвестицій, а не токсичним середовищем — місцем життя для чиновників і пристосованого до цих реалій бізнесу.

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

Очікування від кандидатури Свириденко — позитивні. На посаді міністра економіки вона системно підтримувала переробну промисловість, і якщо стане прем’єркою, цей фокус, ймовірно, лише посилиться завдяки ширшим повноваженням.

Особисто я у Федерації роботодавців з 2004 року — і не пам’ятаю жодного міністра економіки, який би стільки їздив регіонами та спілкувався з реальним сектором. Свириденко має безпосередній контакт із виробниками, працівниками, знає, чим вони живуть, і розуміє, на чому має зосередитися економічна політика.

Серед вдалих ініціатив — програма «Зроблено в Україні» та закон про локалізацію. Наприклад, у межах програми компенсації вартості техніки та завдяки локалізації після повномасштабного вторгнення в Україні почали виробляти понад 300 одиниць нової техніки: для агро, інфраструктури та фронту. Сьогодні виповнюється три роки з моменту ухвалення закону про локалізацію, який і став основою програми.

Щодо спірних рішень. Я не впевнений у доцільності кешбеку як інструменту з погляду економіки.

Якщо Свириденко стане прем’єркою, сподіваюся на розвиток локалізації в ОПК, запуск контрольованого експорту озброєння та створення спільного ринку зброї з ЄС. Про це вже почали публічно говорити, є перші кроки — але насправді ми обговорюємо це вже три роки.

Україна має все, щоб швидко запускати оборонне виробництво. І якщо майбутній уряд зосередиться на цій меті — українська зброя на фронті стане результатом рішень, а не лише риторики.

СЕО WOG Андрій Пивоварський

СЕО WOG Андрій Пивоварський /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

СЕО WOG Андрій Пивоварський Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Занадто великих очікувань від нового уряду не маю, головне – вистояти в умовах війни. Водночас сподіваємося, що команда Свириденко продовжить боротьбу з чорним ринком у паливній галузі. Це наша найбільша проблема, близько 20% продажів пального залишається в тіні – приймають оплату готівкою, не сплачують податки.

Засновник Glamping UA Андрій Родкін

Займаю нейтральну позицію щодо можливого призначення Юлії Свириденко, оскільки не знайомий із нею особисто. 

З погляду бізнесу, очікую від майбутньої прем’єр-міністерки лібералізації податкової системи та розвʼязання проблем блокування відшкодування ПДВ, а також запровадження можливості сплати імпортного ПДВ у момент продажу товару, а не авансом. 

Окремо важливим є спрощення умов для експорту — насамперед скасування або пом’якшення обмеження у 180 днів для повернення валютної виручки.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер 

Андрій Гундер /Американська торговельна палата в Україні

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер Фото Американська торговельна палата в Україні

Юлія Свириденко послідовно прислухалася до голосу бізнес-спільноти. Пріоритетом номер один було збереження функціонування бізнесу, і ми відчували сприяння і розуміння з її боку.

Підтримка економіки в умовах повномасштабної війни — це, безумовно, стало її ключовим досягненням як міністра економіки воєнного часу. 

Окремо варто відзначити підписання та створення україно-американського інвестиційного фонду відбудови — складна, але надзвичайно знакова подія для двосторонніх відносин країн, реалізована завдяки ефективному керівництву та роботі її молодої, професійної команди.

Ми завжди мали прозорі, довірливі та конструктивні відносини з Юлією та її командою й з нетерпінням очікуємо продовження співпраці.

Директорка ради директорів компанії «Дарниця», співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій

Катерина Загорій

Директорка ради директорів компанії «Дарниця», співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій

Якби я мала 100 днів у кріслі прем’єра, моя мета була б чітка й безкомпромісна: трансформувати фармацевтику з комерційного сегмента охорони здоров’я у стратегічну галузь воєнної економіки.

За останні 10 років, а особливо в умовах повномасштабної війни, фармацевтика довела: це не просто частина медичної системи. Це — елемент критичної інфраструктури, компонент оборонного потенціалу, архітектор економічної стійкості.

Новий уряд має шанс і обовʼязок перетворити українську фармацевтику:

  • на інструмент переваги в умовах війни, а не вразливість логістичного ланцюга;
  • на точку національної автономії, здатну забезпечити країну базовими й складними молекулами навіть у фазі відсутності логістики;
  • з тіньового, фрагментованого сектору з маніпулятивною дистрибуцією — на прозору, підзвітну систему, підконтрольну державі.

Три стратегічні дії на перші 100 днів: 

1. Запровадити секторальну політику фармацевтики на рівні оборонного планування:

  • Надати фармацевтичному виробництву та логістиці статус критичної інфраструктури не на словах.
  • Затвердити обовʼязковий перелік стратегічно важливих субстанцій, молекул і форм, які мають бути наявні на території України в постійному резерві.
  • Створити систему гарантованого фармацевтичного забезпечення по всій країні у фазі затяжної війни (на кшталт резервів пального та зерна).
  • Упровадити моніторинг наявності, ризик-індикатори та сценарії кризової мобілізації потужностей.

Це про здатність держави не втратити контроль над життєзабезпеченням в умовах тривалого конфлікту.

Україна не виграє війну ресурсами, але може виграти її швидкістю реакції, резервами та автономністю.

2. Розблокувати дистрибуцію: перерізати гордіїв вузол фарммонополій:

  • Зламати контроль двох дистриб’юторів над 95% ринку: через антимонопольне втручання з реальними інструментами, а не протоколами намірів.
  • Вивести на світло структури так званих аптечних мереж, які сьогодні маскуються під «тисячі окремих компаній» без юридичного зв’язку, але з повною комерційною координацією.
  • Впровадити державну альтернативу дистрибуції: для критичних препаратів: через систему стратегічних контрактів з прозорими умовами маржі.

Фармацевтична дистрибуція сьогодні — не просто ринок. Це choke point, контроль над яким дозволяє шантажувати і виробника, і державу, і споживача.

3. Запустити державну індустріальну політику щодо фармацевтики:

  • Прийняти пʼятирічну програму фарміндустріалізації — з чітким бюджетом, інвестиційними зонами, державно-приватними проєктами, участю міжнародних компаній.
  • Створити три-п’ять фармацевтичних індустріальних кластерів, які отримають підтримку для запуску вакцин, оформлення GMP-сертифікації, кредити на модернізацію.
  • Укласти спільні виробничі та R&D угоди з ключовими глобальними партнерами з умовою локалізації і реінвестування.
  • Закласти умови для відновлення або створення виробництва субстанцій в Україні — щоби розірвати залежність від Китаю та Індії.

Це новий тип індустріального договору між державою та бізнесом. 

У нового уряду є 100 днів, аби зробити вибір або залишити фармацевтику як об’єкт для ринкових компромісів і монопольних інтересів, або визнати її стратегічно важливою — не менш важливим, ніж енергетика чи харчові продукти. 

І діяти відповідно — рішуче, системно, невідворотно, і обовʼязково залишити/призначити когось з характером на міністерство охорони здоров’я, бо вперше МОЗ в сторону пацієнта розвернувся.

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