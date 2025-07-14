Сьогодні, 14 липня, Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд замість Дениса Шмигаля, який обіймає цю посаду вже понад п’ять років. Президент назвав три пріоритети для Свириденко: реальні заходи, щоб зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати виробництво зброї.
Forbes Ukraine запитав в українських бізнесменів, на яких заходах вони б зробили акцент за перші 100 днів роботи, якби були на місці Юлії Свириденко. Та які топпроблеми на їхніх ринках має розв’язати новий уряд.
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Засновник Autostrada Максим Шкіль
Призначення Свириденко сприймаю позитивно, як компетентної урядовиці, що має хороше розуміння та досвід співпраці з бізнесом. Мінекономіки під її керівництвом було на постійному контакті з підприємцями та змогло налагодити продуктивну взаємодію. Ми створили ефективний майданчик комунікації з міністерством на базі Федерації роботодавців України.
Ще один плюс – Свириденко добре розуміє міжнародний трек, що дуже важливо для відновлення країни. Інвестиції, кошти донорів – тут якраз потрібна експертиза, яку вона має.
Ключовими завданнями нового уряду мають стати зменшення тиску силовиків на бізнес і перетворення митниці й податкової з каральних машин на сервіси.
Для мого бізнесу головна проблема – відсутність прозорих правил і кваліфікаційного відбору учасників в тендерах на будівництво. Критерієм для відбору має бути не лише ціна, а й досвід, команда, наявна техніка – як у тендерах ЄБРР та Світового банку. У Міноборони та Мінцифрі реформували ціноутворення, а у сфері відновлення – ні. Бізнес повинен мати законну норму прибутку, зараз ми обмежені спадщиною СРСР.
Ще одна критична проблема – експлуатація старих російських залізничних вагонів. Їм продовжили строк використання, а нові вагони простоюють, ціни впали, заводи не мають замовлень. Питання списання старого складу блокується, лобіюється деякими структурами.
Засновник групи «ТАС» Сергій Тігіпко
Свириденко готова до премʼєрства — вона пройшла сильну «школу» в Міністерстві економіки. Я добре знаю, яка це «пательня» і яке там навантаження, особливо під час війни.
Новому уряду треба буде максимально включати резерви, їх багато. Головне — розмовляти з бізнесом, чути його й швидко реагувати.
Я чекаю від Свириденко як прем’єрки конвеєра рішень щодо дерегуляції та щодо її ініціатив до президента. Це додасть оптимізму бізнесу, покаже, що влада допомагає. З іншого боку, — це не впливає на бюджет негативно, тільки додає.
Я слухав Свириденко на одному з «круглих столів», спостерігав її реакції. Мені здається, що вона розуміє — дерегуляція зможе багато вирішити.
Власник виробника дронів TAF drones і логістичної компанії Supramarine Олександр Яковенко
У перші 100 днів на місці Свириденко я б зробив три речі:
- запустити спрощення регуляцій: скасувати половину застарілих норм, щоб бізнес дихав;
- створити прозорий фонд підтримки експорту: кредити та гранти для просування українських товарів у ЄС;
- зупинити тиск силовиків на бізнес: «маски-шоу» мають залишитися в минулому.
Призначення Свириденко прем’єркою відкриває можливості, але я сумніваюся, що вона зможе кардинально змінити правила гри через схильність працювати за правилами системи.
СЕО Nemiroff Юрій Сорочинський
Юлія Свириденко з перших днів великої війни демонструє проактивність і конструктивний діалог з бізнесом. Але щоб справді запустити економічне відновлення, у перші 100 днів на посаді прем’єрки потрібна радикальна «нормативна гільйотина» — скасувати щонайменше 85% застарілих регуляторних актів, які більше не відповідають умовам воєнного часу.
У повномасштабній війні країна не може жити за мирними правилами. Внутрішній інвестор — єдиний реальний рушій відновлення, і йому потрібна зелена дорога вже зараз: без зайвого контролю, обмежень і тиску. Не косметичне спрощення, а системна дерегуляція — ось що стане сигналом довіри.
Регіональний директор NEQSOL HOLDING B.V. в Україні Володимир Лавренчук
Досвід, який отримали українські урядовці під час кризи та роки війни, де кожний день за викликами як рік, — є унікальним та потужним. Щось радити людині, яка знає, що робити й веде за собою таку ж команду однодумців, як це в Мінекономіки — зайве. Справжній лідер справжніх лідерів.
Свириденко вміє збирати навколо себе потужних людей — це рідкісний талант.
З позиції стратегічного інвестора ми позитивно оцінюємо курс на велику приватизацію і розвиток механізмів залучення міжнародних фінансових інститутів. У нашій галузі — видобутку критичних матеріалів, зокрема титанової сировини — важливим є подальший розвиток державно-приватного партнерства. Очікуємо, що укладена угода зі США матиме пришвидшувальний ефект.
Засновник компанії UBC Group Ігор Гуменний
Свириденко — найкращий варіант з усього чинного політикуму. Я щиро сподіваюся, що вона зможе стати українським Бальцеровичем — і візьме на себе відповідальність за глибокі економічні реформи.
У перші 100 днів очікую реалізації ключових напрямів, які вже декларувалися публічно:
- скорочення ролі держави в економіці до 25% ВВП (з чітким терміном реалізації після закінчення бойових дій);
- податкова реформа;
- демонтаж інфраструктурного монополізму;
- тотальна дерегуляція та перехід до ліберальної економіки без надлишкового контролю;
- очищення фіскальної служби, митниці та інших органів контролю;
- впровадження декларативного принципу замість близько 500 дозвільних процедур;
- ухвалення закону про прискорений перегляд регуляцій.
Ключове — надати Свириденко можливість бути не лише технічним керівником, а повноцінною очільницею уряду: сформувати власну команду, мати політичний мандат і автономію в ухваленні рішень. Без цього «структурна реформа» й курс на «мінімальну державу» залишаться лише в презентаціях.
Дуже сподіваюсь, що Україна стане місцем для життя і бізнесу, найкращим місцем для інвестицій, а не токсичним середовищем — місцем життя для чиновників і пристосованого до цих реалій бізнесу.
Голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник
Очікування від кандидатури Свириденко — позитивні. На посаді міністра економіки вона системно підтримувала переробну промисловість, і якщо стане прем’єркою, цей фокус, ймовірно, лише посилиться завдяки ширшим повноваженням.
Особисто я у Федерації роботодавців з 2004 року — і не пам’ятаю жодного міністра економіки, який би стільки їздив регіонами та спілкувався з реальним сектором. Свириденко має безпосередній контакт із виробниками, працівниками, знає, чим вони живуть, і розуміє, на чому має зосередитися економічна політика.
Серед вдалих ініціатив — програма «Зроблено в Україні» та закон про локалізацію. Наприклад, у межах програми компенсації вартості техніки та завдяки локалізації після повномасштабного вторгнення в Україні почали виробляти понад 300 одиниць нової техніки: для агро, інфраструктури та фронту. Сьогодні виповнюється три роки з моменту ухвалення закону про локалізацію, який і став основою програми.
Щодо спірних рішень. Я не впевнений у доцільності кешбеку як інструменту з погляду економіки.
Якщо Свириденко стане прем’єркою, сподіваюся на розвиток локалізації в ОПК, запуск контрольованого експорту озброєння та створення спільного ринку зброї з ЄС. Про це вже почали публічно говорити, є перші кроки — але насправді ми обговорюємо це вже три роки.
Україна має все, щоб швидко запускати оборонне виробництво. І якщо майбутній уряд зосередиться на цій меті — українська зброя на фронті стане результатом рішень, а не лише риторики.
СЕО WOG Андрій Пивоварський
Занадто великих очікувань від нового уряду не маю, головне – вистояти в умовах війни. Водночас сподіваємося, що команда Свириденко продовжить боротьбу з чорним ринком у паливній галузі. Це наша найбільша проблема, близько 20% продажів пального залишається в тіні – приймають оплату готівкою, не сплачують податки.
Засновник Glamping UA Андрій Родкін
Займаю нейтральну позицію щодо можливого призначення Юлії Свириденко, оскільки не знайомий із нею особисто.
З погляду бізнесу, очікую від майбутньої прем’єр-міністерки лібералізації податкової системи та розвʼязання проблем блокування відшкодування ПДВ, а також запровадження можливості сплати імпортного ПДВ у момент продажу товару, а не авансом.
Окремо важливим є спрощення умов для експорту — насамперед скасування або пом’якшення обмеження у 180 днів для повернення валютної виручки.
Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер
Юлія Свириденко послідовно прислухалася до голосу бізнес-спільноти. Пріоритетом номер один було збереження функціонування бізнесу, і ми відчували сприяння і розуміння з її боку.
Підтримка економіки в умовах повномасштабної війни — це, безумовно, стало її ключовим досягненням як міністра економіки воєнного часу.
Окремо варто відзначити підписання та створення україно-американського інвестиційного фонду відбудови — складна, але надзвичайно знакова подія для двосторонніх відносин країн, реалізована завдяки ефективному керівництву та роботі її молодої, професійної команди.
Ми завжди мали прозорі, довірливі та конструктивні відносини з Юлією та її командою й з нетерпінням очікуємо продовження співпраці.
Директорка ради директорів компанії «Дарниця», співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій
Якби я мала 100 днів у кріслі прем’єра, моя мета була б чітка й безкомпромісна: трансформувати фармацевтику з комерційного сегмента охорони здоров’я у стратегічну галузь воєнної економіки.
За останні 10 років, а особливо в умовах повномасштабної війни, фармацевтика довела: це не просто частина медичної системи. Це — елемент критичної інфраструктури, компонент оборонного потенціалу, архітектор економічної стійкості.
Новий уряд має шанс і обовʼязок перетворити українську фармацевтику:
- на інструмент переваги в умовах війни, а не вразливість логістичного ланцюга;
- на точку національної автономії, здатну забезпечити країну базовими й складними молекулами навіть у фазі відсутності логістики;
- з тіньового, фрагментованого сектору з маніпулятивною дистрибуцією — на прозору, підзвітну систему, підконтрольну державі.
Три стратегічні дії на перші 100 днів:
1. Запровадити секторальну політику фармацевтики на рівні оборонного планування:
- Надати фармацевтичному виробництву та логістиці статус критичної інфраструктури не на словах.
- Затвердити обовʼязковий перелік стратегічно важливих субстанцій, молекул і форм, які мають бути наявні на території України в постійному резерві.
- Створити систему гарантованого фармацевтичного забезпечення по всій країні у фазі затяжної війни (на кшталт резервів пального та зерна).
- Упровадити моніторинг наявності, ризик-індикатори та сценарії кризової мобілізації потужностей.
Це про здатність держави не втратити контроль над життєзабезпеченням в умовах тривалого конфлікту.
Україна не виграє війну ресурсами, але може виграти її швидкістю реакції, резервами та автономністю.
2. Розблокувати дистрибуцію: перерізати гордіїв вузол фарммонополій:
- Зламати контроль двох дистриб’юторів над 95% ринку: через антимонопольне втручання з реальними інструментами, а не протоколами намірів.
- Вивести на світло структури так званих аптечних мереж, які сьогодні маскуються під «тисячі окремих компаній» без юридичного зв’язку, але з повною комерційною координацією.
- Впровадити державну альтернативу дистрибуції: для критичних препаратів: через систему стратегічних контрактів з прозорими умовами маржі.
Фармацевтична дистрибуція сьогодні — не просто ринок. Це choke point, контроль над яким дозволяє шантажувати і виробника, і державу, і споживача.
3. Запустити державну індустріальну політику щодо фармацевтики:
- Прийняти пʼятирічну програму фарміндустріалізації — з чітким бюджетом, інвестиційними зонами, державно-приватними проєктами, участю міжнародних компаній.
- Створити три-п’ять фармацевтичних індустріальних кластерів, які отримають підтримку для запуску вакцин, оформлення GMP-сертифікації, кредити на модернізацію.
- Укласти спільні виробничі та R&D угоди з ключовими глобальними партнерами з умовою локалізації і реінвестування.
- Закласти умови для відновлення або створення виробництва субстанцій в Україні — щоби розірвати залежність від Китаю та Індії.
Це новий тип індустріального договору між державою та бізнесом.
У нового уряду є 100 днів, аби зробити вибір або залишити фармацевтику як об’єкт для ринкових компромісів і монопольних інтересів, або визнати її стратегічно важливою — не менш важливим, ніж енергетика чи харчові продукти.
І діяти відповідно — рішуче, системно, невідворотно, і обовʼязково залишити/призначити когось з характером на міністерство охорони здоров’я, бо вперше МОЗ в сторону пацієнта розвернувся.
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