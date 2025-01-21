Удержать восстановление. Как выиграть экономическую войну против России? Анализ задач на 2025 год от министра экономики Юлии Свириденко

Атаки России по украинской энергетике, нехватка квалифицированных работников, доступ к финансированию для бизнеса и общая долгосрочная самозарядность экономики – вызовы, стоящие перед экономикой Украины в 2025 году. Как со всем этим справиться? Рассказывает министр экономики Юлия Свириденко.

Год вызовов и роста, год устойчивости и восстановления – 2024 год принес немало трудностей, но экономика Украины вытояла.

По результатам 2024 года мы ожидаем рост ВВП ориентировочно на уровне 3,6%. Более того, издание The Economist отмечает: Украина выиграет экономическую войну против России. Действительно ли мы выигрываем экономически у россиян, увидим по окончании войны. Сейчас можем определить факторы, которые двигали экономику вперед в 2024 году, и что необходимо сделать в 2025 году, чтобы восстановление экономики продолжалось.

Экономический 2024-й

Вне любых рейтингов: работа Вооруженных сил Украины, устойчивость украинского бизнеса и поддержка партнеров, которая в 2024 году достигла $41,7 млрд.

40% внешнего финансирования госбюджета в 2024-м обеспечила программа Ukraine Facility. Это €16,2 млрд поступлений. Украина приняла 16 стратегических документов и 15 законов в рамках исполнения этого плана.

Свою лепту внесла и политика «Сделано в Украине», которая через экосистему программ поддержки стимулирует развитие производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и рост несырьевого экспорта. В прошлом году эта политика обеспечила 0,64% из 3,6% общего роста ВВП. При инвестициях со стороны государства примерно в 35 млрд грн мы получили дополнительный прирост ВВП около 88 млрд грн.

Экспорт в денежном исчислении в прошлом году вырос на 15% по сравнению с 2023 годом. В первую очередь благодаря стабильной работе морского коридора.

Приватизация продемонстрировала почти втрое большие поступления, чем ожидалось в начале 2024-го. После финализации всех сделок сумма составит около 12 млрд грн.

Положительное влияние оказало также «экономическое бронирование» для предприятий.

В результате 12% украинских предприятий, которые имели статус критически важных, обеспечивали основной финансовый ресурс для обороны, генерируя 67% доходов от всех предприятий страны.

Основные негативные факторы, влиявшие на экономику Украины, в первую очередь сама война как таковая и неопределенность, которую она несет с собой.

Во-вторых, дефицит кадров. Это проблема номер один для бизнеса.

Есть сложности в доступе и к доступному кредитному ресурсу как на оборотные средства, так и для инвестиционных целей.

Схожие препятствия для украинской экономики на 2025 год подытоживает и The Economist: энергетические вызовы, нехватка квалифицированных работников, доступ к финансированию для бизнеса и общая долгосрочная самозарядность экономики, чтобы она была устойчива к внешним геополитическим изменениям.

Эти вызовы были в прошлом году и определят вектор работы в 2025 году.

Шесть задач на 2025-й

Фокус на 2025 год – продолжать экономическое восстановление и построение экономической самодостаточности. Рассчитываем на поддержку партнеров, но должны больше полагаться на себя.

Так что развитие украинских производителей, привлечение инвестиций в реальный сектор, глубокая переработка сырья и увеличение несырьевого экспорта являются ключевыми приоритетами.

В списке задач – преодолеть структурную безработицу, осовременить рынок труда и улучшить бизнес-климат.

Развитие украинских производителей

Этот приоритет обеспечивают программы «Сделано в Украине», которые в 2025 году будут профинансированы в полном объеме. Мы должны на уровне государственной политики избавиться от экономической неполноценности и начать ценить свое практическими действиями. Тот, кто производит в Украине товары с высокой добавленной стоимостью, является фокусом экономических усилий.

В текущем году особое внимание будет на развитии политики локализации в публичных и оборонных закупках, продолжение и развитие программ, формирующих спрос на украинские товары, такие как частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и другого украинского оборудования, программа «Школьный автобус» и др.

Будет работать программа «єОселя», которая является важным фактором спроса на строительные работы и материалы. Цель на этот год – выдать около 10 000 ипотек и еще больше сфокусировать программу на первоначальном рынке. В прошлом году мы докапитализировали на 20 млрд грн компанию «Укрфинжилье», реализующую программу, и благодаря этому надеемся нарастить объемы выданных ипотек.

Доступу к финансированию будут способствовать гранты на переработку, программа «Доступные кредиты 5-7-9» и др. Продолжатся и кредитные программы для бизнеса на развитие энергетических возможностей.

Кроме того, будут работать механизмы защиты внутреннего рынка – антидемпинговые и защитные меры против неблагополучного импорта, рыночный надзор и др.

И в разрезе производства одну из главных ролей будет играть оборонно-промышленный комплекс. Работаем с правительствами стран-партнеров, чтобы, по примеру Дании, закупали вооружение для Украины в Украине.

Это в сочетании с устойчивостью производителей и усилиями правительства в прошлом году принесло хороший результат, по итогам 2024 года возможности ОПК выросли в шесть раз.

Инвестиции в реальный сектор

Должны максимизировать, насколько это возможно в условиях войны, как внутренние, так и внешние инвестиции. Проще: нам нужно строительство новых заводов как гражданских, так и оборонных. Для этого в 2025 году будут работать такие программы и политики, как индустриальные парки, которые обеспечат доступ к промышленной инфраструктуре и стимулам. И программа поддержки проектов со значительными инвестициями, которая позволит компенсировать до 30% капитальных вложений для проектов от €12 млн.

От европейских партнеров будет действовать Ukraine Investment Framework – инструмент на €9,3 млрд, который поможет привлечь в украинскую экономику до €40 млрд частных инвестиций в ближайшие годы. Инструмент уже доступен для бизнеса, который может предоставить свои проекты для получения финансирования.

Планируем запустить Project Preparation Facilities, чтобы помочь общинам и бизнесу готовить качественные проекты для привлечения инвестиций.

Надеемся на запуск механизма публично-частного партнерства, если парламент поддержит соответствующий законопроект. Продолжим приватизацию и корпоратизацию госпредприятий.

Планируем в этом году также перезапустить UkraineInvest. И будет продолжаться работа по расширению инфраструктуры страхования от военных рисков.

Увеличение несырьевого экспорта

В 2024-м украинский экспорт товаров вырос на 15,2% в денежном исчислении, достигнув $41,7 млрд. Наша цель – продолжить наращивание экспортных поставок и увеличить долю несырьевого экспорта.

Для этого работаем над обновлением условий доступа на рынок ЕС в рамках Соглашения об ассоциации и использованием ее правовых рамок для полной интеграции во внутренний рынок ЕС в части роуминга (Украина хочет присоединиться к инициативе Roam Like @ Home), технического регулирования (соглашение ACAA), платежей (инициатива SEPA) и других мер.

Будем развивать в 2025 году торговые отношения с ключевыми политическими партнерами. В первую очередь – со странами Пан-Евро-Мед, государствами Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан. Здесь совпадает наша традиционная география экспорта, полное использование европейской архитектуры производственных цепей и геополитики.

Наш интерес – развивать отношения со странами региона, особенно в плоскости продовольственной безопасности – Сирия, Ливан, Египет.

С Японией мы хотим заключить и ратифицировать Соглашение о либерализации инвестиций. Это будет современное сочетание классических инструментов защиты инвестиций с либерализацией рынков через предоставление возможности компаниям работать на рынках друг друга.

Важным будет налаживание торгового диалога с США, поскольку, несмотря на новые подходы к торговле, нам нужна дальнейшая поддержка по меньшей мере в виде освобождения от тарифов на сталь.

В разрезе финансирования экспорта планируем докапитализировать украинское Экспортно-кредитное агентство и расширить продукты торгового финансирования. Также продолжим поддерживать экспортеров через организацию национальных стендов на крупнейших международных выставках.

Человеческий капитал и реформы на рынке труда

Наш фокус сейчас – на повышении уровня занятости населения, возвращении рабочей силы в Украину и повышении количества работающих украинцев через привлечение менее экономически активных групп населения на рынок труда, снижение уровня безработных и сокращение теневого трудоустройства.

Ключевые задачи – принять новый трудовой кодекс, масштабировать массовые программы по обучению и переобучению. Содействовать развитию микро- и малого предпринимательства через грантовые программы, чтобы привлекать больше украинцев в предпринимательскую деятельность.

И последнее, но самое важное, – сохранение системы бронирования работников. Один забронированный генерирует 1,2 млн грн налогов в год. Это сумма, необходимая для обеспечения одного военного. Поэтому бронирование должно работать эффективно. Ведь обеспечивать наших военных мы можем именно из тех средств, которые платит бизнес в виде налогов. Поэтому бронирование тождественно возможности финансировать войско.

Улучшение бизнес-климата

В 2025 году нарастим темпы и в разрезе дерегуляции, и в упрощении ведения бизнеса, и в шагах по предотвращению давления на бизнес.

Надеемся, что парламент поддержит ряд готовящихся Минэкономики законопроектов. Это реформирование системы государственного контроля, так называемые инспекционные проверки; законопроект, повышающий штрафы для инспекторов за нарушение при осуществлении проверок бизнеса; законопроект по уменьшению роли государства в регулировании хозяйственной деятельности и, конечно, меры по дерегуляции, в частности, упрощение регулирования в сферах строительства, энергетики, АПК, транспорта и др.

Ukraine Facility для евроинтеграции и привлечения дополнительных средств в экономику

Выполнение Плана для Ukraine Facility, который в сфере ответственности Минэкономики, – один из ключевых приоритетов в работе. Благодаря совместным усилиям с парламентариями и другими министерствами Украина в прошлом году получила от ЕС €16,2 млрд. Чтобы в 2025-м получить еще €12,5 млрд, имеем план действий на 56 шагов в сфере ответственности правительства и парламента. Эта поддержка от партнеров – инвестиция в нашу макростабильность.

Всё это ключевые приоритеты в работе Минэкономики. Впрочем, экономический рост – более комплексный вопрос, который в первую очередь держится на основе стабильной работы бизнеса и развития производства. Убеждена, что украинские предприниматели продолжат в этом году развивать свое дело, несмотря на вызовы.

Летом 2024 года предпринимательница из Покровска сказала мне: «Я хочу быть примером для своих детей, как стоять стойко там, где другие ломаются». Для меня эта фраза стала символом нашей экономики. Для мира она также является примером того, как твердо стоять там, где другие сломались бы.

На четвертый год полномасштабной войны мы ожидаем продолжения возобновляемого роста на уровне до 2,7%, доказывая даже пессимистам, что если веришь в свое государство и любишь свое дело, то даже невозможное становится возможным.