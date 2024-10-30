38 украинских стартапов получат гранты от консорциума Seeds of Bravery

Консорциум Seeds of Bravery поддержит украинские инновации: 38 украинских стартапов получат финансирование на общую сумму €1,25 млн. Гранты направят по четырем ключевым программам: «Инновационное предпринимательство», «Инкубаторы глубоких технологий», «Восстановление Украины», «Масштабирование и акселерация в сфере глубоких технологий», говорится в пресс-релизе Seeds of Bravery.

Подробности

В рамках программы «Инновационное предпринимательство» 16 стартапов получат гранты до €25 000 для поддержки непрерывности бизнеса и продвижения компаний, возглавляемых женщинами. В частности, это AidSupply – универсальный магазин для глобального процесса оказания гуманитарной помощи, Anima – инициатива, использующая передовые технологии отслеживания движения глаз для предоставления точных веб-оценок состояния психического здоровья, Banani AI – ИИ-платформа для продуктовых команд.

Восемь победителей программы «Инкубаторы глубоких технологий» выиграли гранты до €25 000 для стартапов на ранних стадиях, занимающихся деятельностью, предшествующей MVP. Среди них: Mark – создает медицинские решения на основе ИИ, минимизирующие ошибочные диагнозы и улучшающие долгосрочные результаты здоровья, MindAction – приложение, которое революционизирует доступ к психическому здоровью и образованию.

Два украинских новатора в рамках программы «Восстановление Украины» получат гранты до €25 000 для инновационных компаний, которые быстро восстановят послевоенную Украину: Digital second opinion of cancer diagnostic – создание цифровой магистрали в диагностической патологии для продвижения второго мнения, точной медицины, европейского сотрудничества и интеграции в условиях дефицита рабочей силы, Pipes.One – технологичная платформа для строительства инфраструктурных трубопроводов.

В рамках программы «Масштабирование и акселерация в сфере глубоких технологий» 12 стартапов получат гранты до €50 000 на масштабирование прототипов и расширение рыночного охвата. В частности, это Aspichi VR Psy-Therapist Assistant – фотореалистичный VR-ассистент как психологическое решение, Better Time Stories – платформа, сочетающая сторителлинг с технологиями для улучшения обучения и культурных связей для детей в Европе, Computer-Aided Technology for Early Breast Cancer – решение для диагностики рака молочной железы на основе ИИ.

Контекст

С начала 2024 года в Украине запущены три больших национальных грантовых программы для «гражданских» украинских технологических стартапов общим объемом $24,5 млн. Самая большая из них – Seeds of Bravery, проект стоимостью €20 млн, финансируемый ЕС в рамках Европейского инновационного совета (EIC).

Фокус Seeds of Bravery – deep-tech проекты из разных индустрий, имеющие глубокие технологические разработки. Предварительная подача заявок проходит на платформе польского акселератора FundingBox – он будет проверять, соответствует ли компания условиям программы. Если предварительная заявка будет одобрена, нужно будет пройти полную регистрацию на платформе УФС, отвечающей за инфраструктуру программы.

Как работают другие программы, пока государство поддерживает только defence-инновации – в материале Forbes Ukraine.