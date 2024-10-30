38 українських стартапів отримають гранти від консорціуму Seeds of Bravery

Консорціум Seeds of Bravery підтримає українські інновації: 38 українських стартапів отримають фінансування на загальну суму €1,25 млн. Гранти спрямують за чотирма ключовими програмами: «Інноваційне підприємництво», «Інкубатори глибоких технологій», «Відбудова України», «Масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій», йдеться у пресрелізі Seeds of Bravery.

Деталі

У рамках програми «Інноваційне підприємництво» 16 стартапів отримають гранти до €25 000 для підтримки безперервності бізнесу та просування компаній, очолюваних жінками. Зокрема, це AidSupply – універсальний магазин для глобального процесу надання гуманітарної допомоги, Anima – ініціатива, що використовує передові технології відстеження руху очей для надання точних веб-оцінок стану психічного здоровʼя, Banani AI – ШІ-платформа для продуктових команд.

Вісім переможців програми «Інкубатори глибоких технологій» виграли гранти до €25 000 для стартапів на ранніх стадіях, які займаються діяльністю, що передує MVP. Серед них Mark – створює медичні рішення на основі ШІ, що мінімізують помилкові діагнози та покращують довгострокові результати здоровʼя, MindAction – додаток, що революціонізує доступ до психічного здоровʼя та освіти.

Два українські інноватори у межах програми «Відбудова України» отримають гранти до €25 000 для інноваційних компаній, які швидко відновлять післявоєнну Україну: Digital second opinion of cancer diagnostic – створення цифрової магістралі в діагностичній патології для просування другої думки, точної медицини, європейської співпраці та інтеграції в умовах дефіциту робочої сили; Pipes.One – технологічна платформа для будівництва інфраструктурних трубопроводів.

У рамках програми «Масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій» 12 стартапів отримає гранти до €50 000 на масштабування прототипів та розширення ринкового охоплення. Зокрема, це Aspichi VR Psy-Therapist Assistant – фотореалістичний VR-асистент як психологічне рішення, Better Time Stories – платформа, що поєднує сторітелінг з технологіями для покращення навчання та культурних звʼязків для дітей у Європі, Computer-Aided Technology for Early Breast Cancer Detection – рішення для діагностики раку молочної залози на основі ШІ.

Контекст

Із початку 2024 року в Україні запущені три великих національних грантових програми для «цивільних» українських технологічних стартапів загальним обсягом $24,5 млн. Найбільша з них – Seeds of Bravery, проєкт вартістю €20 млн, який фінансує ЄС у межах Європейської інноваційної ради (EIC).

Фокус Seeds of Bravery – deep-tech проєкти з різних індустрій, що мають глибокі технологічні розробки. Попередня подача заявок відбувається на платформі польського акселератора FundingBox – він перевірятиме, чи відповідає компанія умовам програми. Якщо попередня заявка буде схвалена, потрібно буде пройти повну реєстрацію на платформі УФС, що відповідає за «інфраструктуру» програми.

Як працюють інші програми, доки держава підтримує лише defence-інновації – у матеріалі Forbes Ukraine.