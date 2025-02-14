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Администрация Трампа требует от Европы увеличить закупки американского оружия ради сохранения НАТО – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Администрация президента США Дональда Трампа призывает европейские страны покупать больше американского вооружения и военной техники, чтобы сберечь НАТО. Об этом 13 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Подробности

  • В последнее время американская сторона не раз обращалась к своим европейским партнерам с просьбой увеличить закупки оружия и боеприпасов у США. Команда Трампа предполагала, что хочет, чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей в разговорах об отношениях в сфере безопасности.
  • Это означало, что президент мог бы смягчить свое требование к членам НАТО тратить 5% экономического производства на оборону, если Европа улучшит интеграцию с американскими военными и увеличит инвестиции в американские компании, пишет издание.

Контекст

В 2006 г. министры обороны НАТО договорились выделять не менее 2% ВВП на оборону. Сначала это обязательство выполняли только три страны: США, Великобритания и Греция. Со временем другие государства также пообещали достичь этой цели, хотя не всем это удавалось из-за финансовых затруднений.

К 2023 году количество стран, тратящих 2% ВВП или более, значительно возросло. В их числе Польша, Греция, Эстония, Латвия и Финляндия. Польша выделяет почти 4% ВВП на оборону, тогда как Франция – всего 1,9%. Однако в абсолютных цифрах Франция потратила $46,2 млрд, а Польша – $22 млрд.

В 2018 году Дональд Трамп грозил вывести США из НАТО из-за невыполнения союзниками обязательств. В 2020-м он объявил о планах вывести 12 000 военных из Германии, часть из которых вернется в США, а остальные будут распределены по Европе. Во время предвыборной кампании 2024 года он неоднократно повторял эти угрозы, если союзники не выполнят свои финансовые обязательства.

В декабре этого года ЕС обсудил создание Европейской программы инвестиций в оборону, включая фонд €500 млрд для финансирования оборонных проектов.

Впоследствии стало известно, что НАТО планирует увеличить оборонные расходы до 3% ВВП и определить новые цели производства оружия. Одним из основных приоритетов станет укрепление противовоздушной обороны, развитие наступательных вооружений и ядерного сдерживания.

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