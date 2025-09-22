В Германии растет спрос на частные бункеры у населения и бизнеса. По данным немецкого издания Bild , компании-строители, специализирующиеся на защитных объектах, зафиксировали увеличение спроса с начала года. Настоящий бункерный бум начался после атаки дронов на территории Польши.

Подробности

Немцы переживают, что российский президент Владимир Путин может начать войну с НАТО и Германией.

Компания BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) заявляет, что с начала года количество запросов на их укрытия выросло примерно на 50%.

Наибольшее беспокойство демонстрируют бизнес-сектор и арендодатели – на них приходится около 30% всех запросов. Владельцы бизнеса и арендодатели теперь хотят иметь укрытия на территории компаний или в своих домах для защиты сотрудников или жителей.

Мюнхенский центр по вопросам укрытий также подтвердил резкий рост интереса. Там заявили, что после последних событий в Польше количество консультационных запросов значительно увеличилось.

По данным издания, стоимость индивидуального бункера в Германии зависит от размера и комплектации и колеблется в пределах €30 000–50 000.

Контекст

В ночь с 9 на 10 сентября восемь российских ударных дронов вошли в воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что дронов было 19 и подавляющее большинство из них залетели из Беларуси. Польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши сбили часть из них. Вход дронов в европейское воздушное пространство был умышленным, а не случайным, добавляет глава европейской дипломатии Кая Каллас. Инцидент произошел на фоне роста напряженности между НАТО и Россией, накануне начала масштабных российских военных учений вблизи Польши.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там в течение 12 минут.

Дональд Трамп пообещал защищать Польшу и страны Балтии в случае усугубления российской агрессии.