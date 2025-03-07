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МХП приєднався до спілки «Дія.City» Union 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

МХП став новим учасником «Дія.City» Union – найбільшого об’єднання резидентів «Дія.City». Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

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Деталі 

  • Зазначається, що МХП приєднався до «Дія.City» Union, оскільки має розвинений ІТ-напрям, який розробляє власні продукти, здатні конкурувати з рішеннями ІТ-компаній. У МХП вважають, що це рішення сприятиме співпраці з державою та розвитку технологічного сектору України.
  • МХП здійснює масштабну цифровізацію, тому участь у «Дія.City» Union сприяє міжгалузевій співпраці та підтримує впровадження цифрових рішень українськими компаніями для конкуренції на глобальному ринку, повідомили в її пресслужбі.

Контекст 

ІТ-підрозділ МХП є одним із найбільших в Україні та входить до рейтингу продуктових ІТ-компаній за версією DOU. Він включає центри експертизи з архітектури, Big Data, штучного інтелекту, SAP, управління проєктами, розробки цифрових продуктів і підтримки технологій. 

У 2023 році уряд розширив види діяльності в «Дія.City», залучивши більше компаній, зокрема DefenseTech, і покращивши умови для технологічного бізнесу. На 1 серпня 2024 року понад 200 компаній працювали в цьому податковому режимі. Кількість нових резидентів зросла у 2,4 раза порівняно з 2023-м, додавши 880 компаній. За 2024 рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків, що значно перевищує 8,5 млрд грн за 2023-й.

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