Научно-исследовательские центры смогут стать резидентами «Дія.City»

Правительство расширило перечень видов деятельности для резидентства в «Дія.City», теперь могут присоединиться компании, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (R&D) во всех сферах. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров 21 февраля.

Ключевые факты

Компании будут пользоваться всеми преимуществами пространства «Дія.City» и дополнительными инструментами для развития.

R&D является основой развития инноваций. Ожидается, что выгодные условия для исследований позволяют научным работникам и инженерам разрабатывать новые технологии в самых различных сферах – от обороны и микроэлектроники до биотехнологий.

«Все развитые экономики мира делают ставку на R&D. И Украина тоже», – сказал вице-премьер.

Контекст

В 2023 году правительство расширило виды деятельности в пространстве «Дія.City», чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса могли пользоваться как можно больше компаний, в частности defense-tech. По состоянию на 1 августа 2024 года таких компаний в налоговом режиме было более 200.

В прошлом году к налоговому режиму «Дія.City» присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Резиденты «Дія.City» за 2024-й уплатили в госбюджет более 18 млрд грн налогов. Для сравнения: по итогу 2023 года было уплачено 8,5 млрд грн.

Крупнейшим налогоплательщиком в 2024-м стал monobank, далее – FAVBET Tech и SoftServe.