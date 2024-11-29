АМКУ разрешил бизнесмену Криппе приобрести гостиницу «Украина» в центре Киева

Антимонопольный комитет дал разрешение компании «Ола Файн» Максима Криппы на приватизацию гостиницы «Украина», говорится в сообщении ведомства от 28 ноября. Гостиница «Украина» стала первым крупным объектом приватизации во время полномасштабной войны.

Подробности

Согласно условиям соглашения, право собственности на гостиницу перейдет к новому владельцу после получения одобрения АМКУ на концентрацию.

ООО «Ола Файн» заплатило 3,01 млрд грн (с НДС) за гостиницу.

Контекст

18 сентября через платформу «Прозорро.Продажи» прошли онлайн-торги по приватизации гостиницы «Украина» в Киеве. Отель был продан за 2,5 млрд грн, что в 2,4 раза больше стартовой цены. В аукционе участвовали три компании, а победу одержало ООО «Ола Файн», предложившее самую высокую ставку – 2,5 млрд грн. Гостиница была выставлена по начальной цене 1,05 млрд грн (без НДС).

ООО «Ола Файн», принадлежащее Максиму Криппе, занимается арендой недвижимости. По данным YouControl, выручка компании за 2023 год составила 334 000 грн. Криппа ранее приобрел гостиницу «Днепр» и загородный комплекс в Конча-Заспе. Другие участники аукциона – ООО «Аларит-Пром» и ООО «Житомирский мебельный комбинат».

Детальнее о том, кто такой Максим Криппа и зачем он покупает гостиницу «Украина» в центре столицы, читайте в материале Forbes.