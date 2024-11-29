АМКУ дозволив бізнесмену Кріппі придбати готель «Україна» в центрі Києва

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії «Ола Файн» Максима Кріппи на приватизацію готелю «Україна», йдеться в повідомленні відомства від 28 листопада. Готель «Україна» став першим великим обʼєктом приватизації під час повномасштабної війни.

Деталі

Згідно з умовами угоди, право власності на готель перейде до нового власника після отримання схвалення АМКУ на концентрацію.

ТОВ «Ола Файн» заплатило 3,01 млрд грн (з ПДВ) за готель. Земельна ділянка площею 1,51 га, на якій знаходиться готель, не є частиною угоди.

Контекст

18 вересня через платформу «Прозорро.Продажі» відбулися онлайн-торги з приватизації готелю «Україна» в Києві. Готель був проданий за 2,5 млрд грн, що в 2,4 раза більше за стартову ціну. У аукціоні взяли участь три компанії, а перемогу здобуло ТОВ «Ола Файн», яке запропонувало найвищу ставку – 2,5 млрд грн. Готель був виставлений за початковою ціною 1,05 млрд грн (без ПДВ).

ТОВ «Ола Файн», яке належить Максиму Кріппі, займається орендою нерухомості. За даними YouControl, виторг компанії за 2023 рік становив 334 000 грн. Кріппа раніше придбав готель «Дніпро» і заміський комплекс у Конча-Заспі. Інші учасники аукціону – ТОВ «Аларіт-Пром» та ТОВ «Житомирський меблевий комбінат».

Детальніше про те, хто такий Максим Кріппа та навіщо він купує готель «Україна» в центрі столиці, читайте в матеріалі Forbes.