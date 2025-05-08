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АМКУ оштрафовал «Леруа Мерлен Украина» на 1 млн грн

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

«Леруа Мерлен Україна» /Иллюстрация Shutterstock

АМКУ оштрафовал гипермаркет «Леруа Мерлен Украина» Фото Иллюстрация Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Леруа Мерлен Украина» на 1 млн грн за двукратное нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, говорится в сообщении АМКУ от 8 мая 2025 года.

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Ключевые факты

  • Компания «Леруа Мерлен Украина» не предоставила запрашиваемую информацию по требованию государственного уполномоченного дважды – в феврале и августе 2023 года, говорится в сообщении ведомства.
  • За каждое нарушение сеть магазинов Leroy Merlin получила по 500 000 грн штрафа.
  • Нарушения квалифицированы по п. 13 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» – непредоставление информации по запросу в установленный срок.
  • Сумма штрафа – максимальная, предусмотренная в подобных случаях (до 1% годовой выручки, но не менее 85 000 грн).

Контекст

Французская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов Leroy Merlin работает в Украине с 2010 года. С начала полномасштабного российского вторжения Leroy Merlin закрыла часть своих супермаркетов в Украине – на Окружной дороге, в ТРЦ Retroville в Киеве и в ТЦ «Ривьера» в Одессе. Продолжают свою работу три магазина в столице.

В марте 2022 года материнская компания Adeo Group (входит в Groupe Mulliez) заявила, что Leroy Merlin в РФ будет действовать автономно. Однако в апреле 2023-го медиа сообщили, что Leroy Merlin пытается вывести бизнес из России из-за репутационного давления. По состоянию на май 2025 года компания официально не завершила этот процесс.

Выручка ООО «Леруа Мерлен Украина» в 2024-м составила 1,8 млрд грн, что на 23 млн грн больше, чем годом ранее.

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